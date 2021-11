Une cabane sur pilotis géante à louer en famille ou en groupe

Les cabanes dans les arbres du Québec sont généralement de petits cocons parfaits pour les amoureux. Mais il existe aussi quelques rares chalets perchés de format géant, pour les petits groupes d’ami(e)s ou les grandes familles. L’un d’eux s'appelle La Canopée et il peut loger jusqu’à 8 personnes.

Entre Lemoine et l'arbre

Sur pilotis, cette perle rare se trouve sur le tout nouveau site d’hébergement récréotouristique Entre Lemoine et l’Arbre, à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

À l’intérieur, les voyageurs ont droit à quatre lits doubles (dans la même pièce), à une toilette et une douche au propane, à des bidons d’eau, à une glacière et à de quoi cuisiner. L’éclairage est fourni par panneaux solaires.

Le gros plus est sa terrasse 360°, qui fait le tour complet de la cabane et offre des vues sur la forêt enneigée et le lac Lemoine.

D’autres grands chalets perchés

La Canopée, qui a ouvert ses portes à la belle saison de 2021, n’est pas le seul grand hébergement sur pilotis offert par Entre Lemoine et l’Arbre.

On peut aussi opter pour La Familiale, une habitation multicolore pouvant loger six personnes, ou La Prospecteur, conçue pour les groupes de huit. L’extérieur de cette dernière, en croûtes de bois, lui donne un air particulièrement rustique. Un total de sept cabanes sont prévues sur le site, dans le futur.

À noter qu’on peut se rendre aux maisons dans les arbres en voiture, mais aussi en motoneige, car le site d’hébergement est à proximité des sentiers fédérés.

Dans les environs

Côté plein air, les voyageurs peuvent faire de la raquette ou du ski de fond directement sur le domaine, ou alors rouler quelques minutes pour se rendre à la Forêt récréative de Val-d’Or, où l’on offre fatbike, raquette, ski de fond et patinage sur un sentier glacé. Le site culturel communautaire Kinawit se situe aussi à proximité.

L’été prochain, chaque chalet disposera de son propre quai sur le lac.

Entre Lemoine et l’Arbre se trouve près du camping Le Sagittaire, où les visiteurs ont accès à une grande plage et à un resto-bar ouvert à l’année.

