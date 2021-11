Une masse salariale d’environ 1 million $ pour le cabinet politique de Bruno Marchand

Composé de dix membres, dont cinq femmes, le cabinet «politique» du nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, aura une masse salariale annuelle d’environ 1 million $.

C’est ce qu’on peut constater en additionnant les salaires des 10 membres – dont deux adjointes administratives – qui le constituent. Les sommaires exécutifs comportant ces détails salariaux ont été rendus publics lundi en fin de matinée par la municipalité.

Sans surprise, c’est le directeur de cabinet, Clément Laberge, qui bénéficie du plus haut salaire annuel avec 150 000 $. Il est suivi par les trois directeurs adjoints soit Charles Pagé (125 000 $), Karine Breton (120 000 $) et Bruno-Pierre Cyr (115 000 $). L’attaché de presse Thomas Gaudreault et le conseiller politique aux communications, Jean-Simon Campbell, toucheront chacun 90 000 $.

Comparaison

La comparaison avec le dernier cabinet de Régis Labeaume est ardue. Au cours des dernières années, le cabinet de l’ex-maire était composé de cinq membres seulement, mais il pouvait également s’appuyer, à l’occasion, sur des employés qui travaillaient pour le comité exécutif.

Même si la masse salariale globale du cabinet de M. Marchand est supérieure à celle de M. Labeaume, on constate tout de même une baisse de rémunération pour certains postes clés du cabinet. Ainsi, le dernier salaire annuel du chef de cabinet de M. Labeaume était de 172 000 $. Aussi, l’attaché de presse de l’ancien maire percevait 114 600 $.

Le budget du cabinet Marchand ne sera connu qu’au moment du dépôt du budget 2022 de Québec, probablement au milieu de la semaine prochaine. Cette information intéressera particulièrement les deux oppositions à l’hôtel de Ville de Québec, puisque leurs propres budgets sont calculés à partir de celui du cabinet du maire.

Chauffeur renouvelé

D’autre part, le maire Marchand a choisi de garder le même chauffeur que son prédécesseur. Marc Saint-Gelais, chauffeur et accompagnateur du maire, conduira désormais une voiture hybride. Il sera payé 70 000 $ par année en plus d’une gratification de 16,42 % «pour compenser l’absence de certains avantages sociaux», lit-on dans un sommaire exécutif.

Deux autres chauffeurs-accompagnateurs auront le mandat de remplacer M. Saint-Gelais. Ils sont considérés comme des employés temporaires et sont payés selon un taux horaire prédéterminé.

