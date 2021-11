Une structure temporaire pour retenir des murs instables

Le propriétaire d’un bâtiment du Vieux-Québec a dû installer une haute structure d’étaiement pour protéger la façade et le mur mitoyen instables de l’édifice ; elle empiétera sur la chaussée pendant plusieurs semaines.

Une mauvaise surprise attendait les promoteurs du projet immobilier QG Vieux-Québec, a relaté l’architecte responsable, François Moreau.

On a découvert d’importantes fissures dans les murs, lors des travaux dans le bâtiment du 1174-1170-1160, rue Saint-Jean, qui fera partie du vaste projet immobilier comprenant aussi la construction d’un édifice sur le site de l’îlot Charlevoix, sur la côte du Palais.

« On a fait venir les meilleurs maçons dans la restauration patrimoniale et ils nous ont dit : “On ne peut pas toucher à ça, tout va s’effondrer” », a indiqué M. Moreau.

« Il y avait un trop gros risque d’effondrement. On a décidé d’installer des supports intérieurs et extérieurs. »

La Ville de Québec a été informée au cours des dernières semaines qu’un problème avait été noté lors des travaux.

« Le propriétaire a informé la Ville que des travaux réalisés récemment à l’intérieur du bâtiment ont mis en lumière des signes de faiblesse du mur mitoyen. Ce dernier a été stabilisé, mais d’autres faiblesses ont ressurgi avec le mur de façade. À la suite de ce constat, le propriétaire a déposé une demande à la Ville pour obtenir l’autorisation de construire une tour d’étaiement temporaire en façade », a expliqué le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

Sécuritaire

Maintenant que la structure est en place, la Ville souligne qu’il n’y a pas de risque d’effondrement et que le secteur n’est pas dangereux.

« Le propriétaire procède présentement aux travaux et fait les suivis nécessaires avec des professionnels en structure pour assurer la sécurité du bâtiment. »

La haute tour d’acier empiète sur la chaussée étroite dans le secteur. Et cela risque de durer encore plusieurs semaines.

M. Moreau explique que l’équipe en était venue à la conclusion qu’il fallait démanteler les murs et les reconstruire par la suite. Un avis a été envoyé à cet effet à la mi-octobre, mais le ministère de la Culture a demandé une contre-expertise et c’est ce qui cause les délais.

« On attend le ministère de la Culture. On n’a pas d’échos encore. » Cela retarde donc le projet. « On ne peut pas faire l’usage qu’on souhaite faire avec les bâtiments tels qu’ils sont là. »

Modifications

François Moreau espère avoir une réponse du Ministère avant les Fêtes. Le bâtiment est partie intégrante du projet. On veut y intégrer, au rez-de-chaussée, des halles commerciales qui traversent l’ensemble de l’îlot situé entre la rue Saint-Jean, la côte du Palais et la rue de l’Hôtel-Dieu.

« Ça ne met pas en péril le projet d’ensemble, mais ça peut mettre en péril le projet sur les bâtiments de la rue Saint-Jean si on ne peut pas les transformer. »