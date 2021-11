Vaccination des enfants: l’Université Laval se dissocie des propos d’un de ses professeurs

L’Université Laval se «dissocie entièrement» des propos d’un de ses professeurs en biologie concernant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Dans une vidéo de près de 20 minutes qui circule sur les réseaux sociaux, le professeur Nicolas Derome affirme vouloir partager des informations qu’il considère «très importantes à avoir» afin que les parents puissent faire «un choix libre et éclairé» concernant la vaccination de leurs enfants.

Le professeur y diffuse certaines fausses informations, en affirmant notamment qu’il «n’y a eu aucun cas grave lié à la COVID-19 chez les enfants de moins de 17 ans» au Québec, selon les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ).

Or seulement chez les 0 à 9 ans, il y a eu 260 enfants hospitalisés en raison du virus depuis le début de la pandémie, dont 45 aux soins intensifs, d’après les données de l’INSPQ disponibles en ligne.

La vidéo de M. Derome, qui considère que la vaccination représente une «thérapie génique expérimentale», est diffusée par le collectif Réinfo COVID Québec, un groupe opposé aux mesures sanitaires.

L’Université Laval affirme de son côté que «ces propos ne reflètent d’aucune façon les positions» de l’établissement quant à la crise sanitaire.

«L’Université Laval et sa Faculté des sciences et de génie tiennent à rappeler qu’elles appuient et appliquent toutes les mesures sanitaires visant à lutter contre la pandémie de COVID-19 et ont pleinement confiance envers les mesures mises en place par la Santé publique», affirme sa porte-parole, Andrée-Anne Stewart.

Ce n’est pas la première fois depuis le début de la pandémie que l’Université Laval se dissocie des propos d’un de ses professeurs. En août, l’institution avait pris la même position concernant des commentaires tenus sur les réseaux sociaux par le professeur de droit Mario Naccarato.

