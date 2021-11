POISSON, Noël



À Richelieu, le 25 novembre 2021, est décédé à l'âge de 87 ans et 11 mois, le père Noël Poisson, o.m.i., fils de feu Achille Poisson et de feu Blanche Bruneau. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil son frère René (feu Claudette Larose), et ses sœurs: Colette (feu Raymond Bernier) et Yolande (feu André Arcand); ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'ont précédé dans le deuil ses frères et soeurs: feu Louis-Georges, feu Jean-Marc, s.m.m., feu Yves, feu Gérard (feu Isabelle Gagnon), feu Bruno (Jeannine Girouard), feu Gaétan (Audray Walsh), feu André (Micheline Daviault), feu Raymonde., et ses cendres seront inhumées au cimetière Saint-Charles.