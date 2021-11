PELLETIER, Lucienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lucienne Pelletier épouse de feu monsieur Gérard Cotnaréanu, fille de feu monsieur Louis Pelletier et de feu madame Eugénie Tardif. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Georgette (feu Raymond Chamard), feu Jeannine (Feu Charles Pelletier), Roger (Lucille Harton), feu Camille, feu Réjean, Mariette (Rodrigue Bernier), Jacqueline (Jean Gaudrault); les membres de la Cotnaréanu; ses neveux et nièces, sa grande amie feu Lorraine Roy et sa famille, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Manoir de l'Arbre Argenté et à l'Hôtel-Dieu de Lévis et tout le personnel pour les bons soins prodigués. Hommage à son action bénévole, témoignages éloquents de sa conscience humanitaire et sociale, de sa participation à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté québécoise.à 13 h 30,