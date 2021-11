RODRIGUE, Jeanne d'Arc, R.J.M.



À l'infirmerie provinciale des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery, le 27 novembre 2021, est décédée, à l'âge de 96 ans et 5 mois dont 76 ans de vie religieuse, Sœur Jeanne d'Arc Rodrigue (Soeur Ste-Alfreda). Native de Beauceville, elle était la fille de feu Alfred Rodrigue et de feu Délia Toulouse. Outre les membres de la communauté, Sœur Jeanne d'Arc laisse dans le deuil un beau-frère: Mario Mathieu (feu Lucille, Francine Roy), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Soeur Jeanne d'Arc était la soeur de feu Léopold (feu Marie-Ange Jacques), feu Louis-Philippe (feu Florence Poulin), feu Antonio (feu Madeleine Gosselin), feu Gérard (feu Gilberte Côté), feu Marguerite (feu Joseph Giguère), feu Marcel (feu Jeannine Breton), feu Lucille (Mario Mathieu, Francine Roy). Tout en respectant les normes de distanciation sociale et le port du masque, la communauté accueillera les religieuses et la famille en laà compter de 9 h.La direction des funérailles a été confiée au