Canadien: Drouin et Poehling sur le même trio

Placés sur le même trio contre les Canucks de Vancouver lundi soir, les attaquants Jonathan Drouin, Ryan Poehling et Joel Armia étaient encore ensemble lors de l’exercice de mardi matin.

Les deux premiers avaient d’ailleurs uni leurs efforts sur l’unique réussite du CH contre le club de la Colombie-Britannique.

«Je suis un passeur et avec sa vitesse, il [Poehling] est capable de trouver des trous, a affirmé le Québécois. Hier [lundi] sur notre but, il est à l’origine de notre réussite avec sa vitesse en zone neutre. C’est un but de la Ligue nationale. Ryan a pris de la maturité et il est plus confortable dans la LNH qu’il ne l’était avant.»

Pour sa part, le choix de première ronde (25e au total) du CH en 2017 n’a pas l’intention de se plaindre de son nouveau partenaire de trio.

«Jonathan est tellement talentueux! Je me souviens qu’à mes débuts je m’étais exercé avec lui pendant l’été et que j’étais époustouflé par ses habiletés. C’est super plaisant d’être avec lui et j’espère que je serai en mesure de lui refiler le disque.»

Le Canadien reprendra l’action jeudi soir, alors que l’Avalanche du Colorado sera de passage au Centre Bell.

Formation du Canadien à l’entraînement

Toffoli-Dvorak-Anderson

Perreault-Suzuki-Caufield

Lehkonen-Evans-Gallagher

Drouin-Poehling-Armia

Extra : Pezzetta et Paquette

Chiarot-Petry

Norlinder-Savard

Romanov-Niku

Kulak-Wideman

Allen

Montembeault

