«Ce n’est pas à moi à payer ça»

Même si la survie d’écoles de formation en français pour les pilotes de ligne est menacée à Mirabel, Aéroports de Montréal (ADM) n’a pas l’intention de reculer et entend toujours imposer une hausse draconienne de ses frais, une décision dénoncée par Québec.

• À lire aussi: Des écoles de pilotage francophones menacées

Le Journal a révélé que l’administration aéroportuaire exige maintenant 65 $ par atterrissage pour les avions à pistons, ce qui aura un impact financier énorme pour les écoles de formation de jeunes pilotes.

Lors d’un point de presse en marge d’une conférence au Cercle canadien de Montréal, le patron d’ADM, Philippe Rainville, a fermé la porte à une négociation avec les écoles qui forment 200 pilotes francophones chaque année.

« Je ne sais pas si elles vont disparaître ou pas. Mais qu’est-ce que vous voulez, depuis 1992, donc, la formation d’ADM, c’est YUL [Dorval] qui fait vivre Mirabel. Arrive la pandémie, est-ce que je vais demander aux passagers à Dorval de continuer à payer pour Mirabel ? » s’est-il demandé.

Selon M. Rainville, le site de Mirabel est déficitaire depuis plusieurs années et les écoles doivent payer leur juste part des coûts.

« Je perds de l’argent à Mirabel, ça sort par les fenêtres. L’utilisateur qui est à Mirabel, il paye pour ses services. Je leur charge le prix du marché. [...] Ce n’est pas à moi à payer cela, ce n’est pas à moi à subventionner l’éducation », a-t-il argué.

Québec veut aider ces écoles

De son côté, le gouvernement caquiste avoue ne pas comprendre la décision d’ADM qu’il juge « inacceptable » et entend exercer son influence auprès des autorités concernées.

« Notre champ d’intervention est limité, car c’est de compétence fédérale. [...] Mais la filière aéronautique est importante pour le Québec, ça me tient à cœur », assure le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Selon lui, les frais imposés sont « démesurés » et il souhaite protéger la formation de jeunes pilotes au Québec qui génère des « emplois de qualité » et bien payés.

« Est-ce qu’on pourrait [ces écoles] opérer ailleurs, trouver un site idéal pour elles ? » s’est-il demandé.

Décision politique

Selon le député bloquiste de Mirabel, Jean-Denis Garon, ADM doit reculer et ne peut se cacher derrière une décision « qui n’est pas administrative ».

« On parle d’une augmentation stratosphérique. C’est une décision qui est politique et qui va faire mal à la formation en langue française des jeunes pilotes d’ici. C’est d’autant plus désolant que ça survient quelques semaines après tout le dossier d’Air Canada », a-t-il analysé.

Selon ce dernier et son collègue bloquiste Mario Beaulieu, l’imposition des frais cache en fait une « expropriation déguisée » et démontre le manque de respect des entités fédérales envers les francophones.