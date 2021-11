De bonnes nouvelles pour deux fictions québécoises

Les nouvelles sont bonnes pour les séries québécoises «Après» et «Les petits rois», qui vont rayonner à travers le monde.

Produite par Duo Productions, «Après» va être adaptée en France et pour les territoires français après que ses droits d’adaptation eurent été acquis par Terence Films, une division du groupe international Banijay. Les six épisodes mettant entre autres en vedette Karine Vanasse, David Boutin et Madeleine Péloquin ont d’abord pu être vus sur TOU.TV EXTRA et ils ont ensuite été diffusés sur ICI Télé.

Pour sa part, «Les petits rois», une production de Zone3, a été acquise par le diffuseur public finlandais YLE. Ce dernier va la proposer au début de 2022 sur sa plateforme de vidéo sur demande Areena dans sa version originale et sous-titrée en finlandais. La série dans laquelle on retrouve notamment les comédiens Alex Godbout, Pier-Gabriel Lajoie et Chanel Mings est disponible sur TOU.TV EXTRA.

