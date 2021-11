Éthique: un ex-conseiller de Saint-Augustin totalement blanchi par la CMQ

Accusé d’une série de manquements à l’éthique pour être intervenu à l’hôtel de ville sur des enjeux touchant sa propre rue, l’ex-conseiller de Saint-Augustin-de-Desmaures Marcel Desroches a finalement été blanchi sur toute la ligne.

Le juge administratif Martin St-Laurent, de la Commission municipale du Québec, a exonéré de tout blâme M. Desroches dans cette affaire qui s’est retrouvée devant le tribunal, à la suite d’une plainte logée par un adversaire politique.

M. Desroches faisait face à neuf chefs d’accusations pour de prétendues entorses à son Code d’éthique et de déontologie.

À l’origine, on lui reprochait de s’être placé en situation de conflit d’intérêts pour être intervenu à plusieurs reprises – lors de séances du conseil et en privé auprès des autres élus – au sujet de la construction d’un massif de béton d’Hydro-Québec et d’un trottoir controversé sur la route Tessier, là où il réside depuis 2006.

L’ancien conseiller – qui a quitté la vie politique cet automne – disait avoir simplement pris la défense des citoyens de son quartier qui l’interpellaient au sujet des travaux à venir. Se faisant leur porte-voix, il avait relayé leur mécontentement et avait réclamé haut et fort, à plusieurs reprises, la tenue d’une consultation citoyenne afin de permettre aux résidents du secteur d’être entendus et de répondre à leurs interrogations.

«Comme plusieurs autres dossiers, ça semble s’être décidé en catimini, au 2e étage : je suis tanné en hostie de cette façon de faire», avait-il notamment écrit dans un courriel transmis au maire Sylvain Juneau, à la directrice générale et aux autres membres du conseil.

Il a agi dans «l'intérêt public»

Le Tribunal a conclu que l’ensemble des démarches de M. Desroches et ses interrogations étaient «légitimes». La preuve démontre «qu’il a agi dans l’intérêt public et non par intérêt personnel», tranche le magistrat.

«La preuve et le témoignage de monsieur Desroches sont clairs, convaincants et permettent au Tribunal de conclure que ses questions, suggestions, interventions, propositions et votes ont été réalisés dans l’intérêt des citoyens et de la Ville et non dans son intérêt personnel», peut-on lire dans la décision dont Le Journal a obtenu copie.

«Le rôle d’un conseiller est de représenter la population et en ce sens, il jouit d’un droit de parole, il peut critiquer, commenter ou ne pas être d’accord avec les décisions du Conseil», ajoute-t-on.

«Conclure à un manquement pour de tels gestes, posés dans de pareilles circonstances, reviendrait à dénaturer le rôle d’un conseiller municipal (...) Cela impliquerait qu’un élu doive être totalement désintéressé par chacun des dossiers qu’il porte au nom des citoyens, ce qui, de l’avis du Tribunal, serait contraire aux enseignements de la Cour.»

Des excuses réclamées

Joint par Le Journal, Marcel Desroches s’est réjoui d’avoir été blanchi de la sorte. «Je suis bien content. Le juge a dit que j’ai fait ma job et que je l’ai bien faite. C’est la fin d’une période que j’ai trouvée difficile et douloureuse», a-t-il réagi.

Ce dernier a également réclamé des excuses au conseiller Yannick LeBrasseur qui avait porté plainte contre lui. «Depuis qu’il a fait sa plainte, il a vomi sur moi pas mal et me décrivait comme un homme à l’éthique douteuse alors que le jugement n’était même pas encore rendu. À une prochaine assemblée du conseil, c’est certain que je vais aller lui demander des excuses.»