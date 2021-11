Explosion des Québécois en attente d'une chirurgie depuis plus d’un an

L’arrivée du variant Omicron fait craindre le pire, alors que le nombre de Québécois qui attendent une opération depuis plus d’un an a atteint un sommet dans cinq régions du Québec au cours des dernières semaines, selon des données compilées par notre Bureau d’enquête.

Au total, 18 563 personnes sont en attente depuis plus de 365 jours au Québec, alors que le 20 février 2020, elles étaient 2645.

Les régions de la Montérégie, de l’Estrie, des Laurentides, de Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont toutes atteint un record de personnes en attente depuis plus d’un an.

Dans chacun des cas, ce nombre est plus élevé qu’au plus fort de la pandémie de COVID-19, en janvier et février dernier.

L’augmentation des infections à la COVID-19 dans la province depuis quelques semaines et la détection du variant Omicron pourraient avoir des retombées sur le nombre d’hospitalisations et les délais avant de se faire opérer.

En hausse

Au total, le nombre de personnes actuellement en attente pour une opération est de 150 302.

Notons que d’ici mars 2023, Québec espère réduire ce chiffre à 100 000, en augmentant notamment le nombre de chirurgies par mois.

Source : Ministère de la santé et des services sociaux, données pour la période financière du MSSS se terminant le 6 novembre 2021