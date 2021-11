Fin des entraves majeures sur l’autoroute Henri-IV

Le mégachantier de l’élargissement de l’autoroute Henri-IV vient de franchir une étape importante, alors que le ministère des Transports annonce la fin des entraves majeures sur cette artère stratégique de Québec.

Les automobilistes pousseront peut-être un soupir de soulagement en apprenant que les plus gros travaux de ce chantier routier qui leur a occasionné bien des maux de tête depuis 2018 sont maintenant terminés.

Le ministère des Transports (MTQ) en a fait l’annonce mardi, par voie de communiqué. Il s’agit de «la fin, dans le respect de l'échéancier, des interventions principales et des entraves majeures de la phase II du projet d'élargissement de l'autoroute Henri-IV».

«En quatre ans seulement, le travail accompli a permis d'offrir de nouvelles infrastructures et d'optimiser le réseau routier de ce secteur qui est au cœur des déplacements de la région métropolitaine de Québec. Dès maintenant, les usagers de la route bénéficient d'une meilleure fluidité de la circulation, notamment aux heures de pointe, ainsi que d'une qualité de confort de roulement grandement améliorée», a fait valoir le ministre des Transports, François Bonnardel.

Travaux mineurs en 2022

Il reste des travaux à réaliser en 2022, qui pourraient s’étirer jusqu’en 2023. Mais il s’agit d’interventions mineures qui ne nuiront pas à la circulation de façon importante. «On parle de marquage, d’imperméabilisation des glissières de béton et d’installation des écrans anti-éblouissement en plus de l’aménagement paysager. Les entraves majeures sont derrière nous !» a souligné la porte-parole du MTQ Émilie Lord.

De deux à trois voies

Les travaux d’élargissement ont débuté en 2018. Ils consistaient à élargir l’autoroute à trois voies dans chaque direction entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc. On a également ajouté une voie en direction nord entre l’autoroute Félix-Leclerc et l’avenue Chauveau.

Pour ce faire, on a dû réaménager et reconstruire quatre échangeurs stratégiques, Félix-Leclerc, Wilfrid-Hamel, Einstein et Charest. Le boulevard Wilfrid-Hamel a aussi été revu à la hauteur de Henri-IV.

«Au total, trois nouvelles structures ont été construites, alors que 13 autres ont fait l'objet d'interventions majeures au cours de ce vaste chantier qui s'étendait sur près de six kilomètres», a mentionné le MTQ.

291 M$

Au total, l'investissement pour ce mégachantier est de 291,2 millions $, auquel le gouvernement fédéral participe, à la hauteur de près de 128 millions $.