Grand débrouillage de Zeste du 20 décembre au 20 janvier

La chaine Zeste va donner l’eau à la bouche aux téléspectateurs qui ne l’ont pas encore adoptée à l’occasion du grand débrouillage qui aura lieu du 20 décembre au 20 janvier.

Avant d’être débrouillée, Zeste propose jusqu’au 1er décembre une semaine spéciale «recevoir» à l’émission de Marilou «Trois fois par jour & vous», à compter de 18 h 30.

Le 8 décembre, à 19 h, la chaine spécialisée du Groupe TVA va diffuser l’émission «Jamie Oliver: mon livre de recettes pour Noël». Le lendemain, à 21 h, «Station Potluck» sera également en mode temps des Fêtes en accueillant les tourtereaux Véronique Claveau et Bryan Audet.

«Le Noël à l’italienne de Jamie» pourra quant à lui être vu le 15 décembre, à 19 h.

Des productions originales comme «L’avant-match des foodies», «Quant Benoit est là!» et «Coups de food» seront présentées en rafale du 20 au 24 décembre, en soirée, et un marathon de compétitions alimentaires fera courir les gourmands durant la même période, en fin de matinée et en après-midi. Du cinéma sera également au menu du 24 décembre au 2 janvier.

Les amateurs peuvent poursuivre sur leur lancée en visitant le site de Zeste, qui regroupe plus de 500 recettes.

