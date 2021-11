Hausse de 30% du budget de la centrale de police à Lévis

La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre expliquent que le budget pour la future centrale de police et la cour municipale de Lévis ait augmenté de 30%, a justifié Gilles Lehouillier.

C’est ce que le maire de Lévis a expliqué mardi, en point de presse, en révélant que le coût global de l’édifice sera de 69,1 millions$ au lieu des 53 millions$ évoqués en mai dernier.

«C’est jugé tout à fait acceptable par tous les membres du conseil. Nous autres, quand on disait (dépassement) significatif, c’est si on avait été avec 50% (ou) 75% d’augmentation des coûts. On aurait questionné», a-t-il laissé tomber.

Photo Taïeb Moalla

Ce dernier a avoué que la municipalité a craint, à un moment donné, qu’il y ait trop peu de soumissionnaires pour ce projet à cause justement du contexte sanitaire et de la pénurie de main-d’oeuvre. Finalement, quatre compagnies ont déposé des propositions et Pomerleau a été le plus bas soumissionnaire conforme avec 55,3 millions$. En incluant la construction, les contingences, les frais connexes et l’acquisition du terrain, le budget grimpe donc à 69,1 millions$.

Le chiffre initial de 53 millions$ circulait depuis novembre 2019. Au fil des mois, et surtout avec l’avènement de la pandémie, la Ville de Lévis savait que sa centrale de police allait lui coûter plus cher que prévu. Mais pour ne pas fausser le processus en cours et pour minimiser les hausses, elle a sciemment choisi de ne pas révéler l’information au public, a ajouté le maire.

Livrée en 2024

La nouvelle centrale sera située à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et du chemin du Sault, dans le secteur de Saint-Romuald, non loin de l’actuel poste. Les travaux doivent débuter d’ici la fin de 2021 et se terminer en 2024.

La construction d’une nouvelle centrale de police a été rendue nécessaire à cause de la vétusté des deux postes actuels. Érigé sur cinq étages, dont deux souterrains, le futur édifice sera d’une superficie de 14 550 mètres carrés. Il comprendra un stationnement souterrain de 100 cases, un stationnement extérieur de 250 cases, des espaces de travail adaptés pour 250 employés ainsi que plusieurs salles et cellules.

Le bâtiment permettra également de regrouper les services de justice en rassemblant la cour municipale et les services juridiques de la municipalité.

