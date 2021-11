Hydro-Québec finalise son contrat avec New York

Après plusieurs semaines de négociations, Hydro-Québec s’est entendu mardi avec la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) pour la livraison d’hydroélectricité à la ville américaine.

Le contrat, signé par les deux parties, a été soumis à l’approbation de la New York State Public Service Commission et fera l’objet d’une consultation publique jusqu’au 7 février 2022.

La ligne Champlan Hudson Power Express (CHPE), d’une longueur de 545 km et enfouie de bout à bout, acheminera 1250 mégawatts d’hydroélectricité propre et renouvelable à la ville du nord-est américain.

Selon la NYSERDA, les émissions de carbone de l’État diminueront de 37 millions de tonnes grâce à cette ligne, soit l’équivalent de plus d’un demi-million de voitures sur les routes. Des avantages économiques de 3,5 milliards $ US pour la population de New York sont également attendus.

«C’est un honneur pour nous de participer à l’ambitieux plan conçu pour alimenter la métropole new-yorkaise en énergie propre et fiable et de renforcer ainsi notre collaboration avec l’État de New York, qui dure depuis un siècle», a affirmé la présidente-directrice d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, dans un communiqué, mardi.

«Ce projet structurant fait partie d’un programme inédit qui aidera la métropole et l’État de New York à réduire leur utilisation d’énergies fossiles tout en créant des retombées sociétales de plusieurs milliards de dollars, de même que des investissements considérables et des milliers d’emplois, au profit de tous les New-Yorkais», a déclaré la présidente et chef de la direction de la NYSERDA, Doreen M. Harris.

Au Québec, les quelque 60 kilomètres de lignes souterraines envisagées entre La Prairie et Lacolle nécessiteront des investissements d’une «centaine de millions de dollars», selon ce qu’avait indiqué Hydro Québec au «Journal de Montréal» en septembre dernier.