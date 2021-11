Jack Hughes fait sauter la banque

L’attaquant Jack Hughes aura la chance de bien remplir son compte en banque, lui qui a apposé sa signature au bas d’un nouveau contrat de huit saisons avec les Devils du New Jersey, mardi.à

Selon The Athletic, l’athlète de 20 ans empochera en moyenne huit millions $ par saison.

Hughes écoule présentement la troisième et dernière année de son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il serait devenu joueur autonome avec compensation à la fin de la présente campagne.

«Je suis excité d’avoir signé ce contrat, pour moi et ma famille, de dire Hughes, dans un communiqué de presse émis par les Devils. J’aime jouer au New Jersey. Je ne voudrais pas être ailleurs et nous bâtissons quelque chose réellement spécial. Je crois en ce que nous faisons et nous avons une chance de connaître du succès à long terme.»

Hughes n’a pas encore tout à fait répondu aux attentes placées généralement dans un tout premier choix au total, lui qui a été le premier à entendre son nom en 2019. Néanmoins, le frère de Quinn, avec les Canucks de Vancouver, a démontré des bribes du talent qu’il possède, lui qui comptait 55 points en 119 matchs en carrière avant le duel devant opposer les Devils aux Sharks de San Jose, en soirée. Il a d’ailleurs noirci la feuille de pointage 31 fois en 56 duels la saison dernière.

En 2021-2022, Hughes a amassé trois points avant de se blesser à une épaule durant le deuxième match de l’année des siens. Il devait être de la formation des siens contre la formation californienne.

«Aujourd’hui [mardi] est un grand jour pour l’organisation des Devils du New Jersey, a ajouté le directeur général de l’équipe Tom Fitzgerald. Ce contrat démontre l’engagement de Jack et sa famille envers nous et vice-versa. Nous bâtissons quelque chose d’unique et de spécial et Jack fait partie du noyau de l’équipe. C’est simplement le début de ce que nous pensons être en mesure d’accomplir, alors que nous continuons de travailler pour assurer le succès à long terme de l’équipe.»

Le nouveau contrat de Hughes n’est pas sans rappeler celui de son coéquipier Nico Hischier, lui aussi un tout premier choix au total, mais en 2017, qui a conclu un pacte de sept ans, d’une valeur de 50,75 millions $, en octobre 2019. L’entente de Hughes est encore plus similaire à celle de Nick Suzuki, du Canadien de Montréal, qui a accepté une offre de huit ans et 63 millions $ le 12 octobre.

