La Colombie-Britannique de nouveau sur un pied d’alerte

La Colombie-Britannique se retrouve encore sur le qui-vive avec l’arrivée d’une autre rivière atmosphérique qui va apporter de nouvelles précipitations au cours des prochaines heures.

Environnement Canada a émis mardi un avertissement pour plusieurs régions de la province longeant le Pacifique. Les parties nord et ouest de l’île de Vancouver, plus particulièrement, devraient ainsi recevoir jusqu’à 150 mm de pluie et de forts vents, mardi et mercredi.

Originaire des Philippines, cette rivière atmosphérique est la troisième du genre en quelques semaines. Il s’agit d’un phénomène qui se caractérise par une arrivée d’air humide de l’océan provoquant d’intenses précipitations.

«Les pluies torrentielles peuvent causer des accumulations d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres. La limite pluie-neige à la hausse et la fonte de la neige pourraient accroître le ruissellement», peut-on lire dans la publication de l’agence fédérale.

La vallée du Fraser, la côte Sunshine, la côte centrale et la Côte-Nord de la province sont sous le même avertissement.

Lundi, la province a prolongé le rationnement de l’essence pour la région métropolitaine et l’île de Vancouver jusqu’au 14 décembre. De nombreuses résidences ont été évacuées et plusieurs autoroutes ont été fermées de manière préventive, notamment les autoroutes 1 et 3 dans le canyon du Fraser et à Hope.

