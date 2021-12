La gestion à tâtons

La Presse nous apprenait récemment que «les élèves en difficulté attendent longtemps» au centre de services scolaire de Montréal (CSSDM).

- Écrit en collaboration avec Marc St-Pierre

Certains ont été choqués d’apprendre que dans 20 % des écoles, «il fallait plus d’un an pour que les élèves obtiennent une évaluation professionnelle».

Même si cette nouvelle nous attriste, ce n’est pas ce qui a retenu notre attention. Ce sont plutôt ces quelques constats de la vérificatrice générale du Québec :

Le CSSDM «ne recueille pas de données ni ne fait d’analyse sur les délais d’accès aux services professionnels» pour ses élèves en difficulté ;

Le CSSDM est étonné d’apprendre qu’il avance à pas de tortue quand il s’agit d’aider ses élèves en difficulté : «Nous ne manquerons pas de chercher à comprendre le sens de ce résultat».

Lorsqu’un centre de services ne semble pas bien informé de ses propres performances, il est difficile pour lui d’agir et d’apporter des correctifs. On sait pourtant que les organisations scolaires les plus efficaces appuient leurs décisions sur des données recueillies méthodiquement et analysées avec rigueur.

La gestion axée sur les résultats

Ces histoires de chiffres et d’analyse nous ramènent inévitablement à la question de la gestion axée sur les résultats.

Au printemps 2000, la Loi sur l’administration publique du Québec instaure un cadre de gestion axé sur les résultats (GAR). Toutefois, ce n’est qu’en 2008, lors de l’adoption de la loi 88, que la GAR entre de plain-pied dans le réseau de l’éducation. L’approche s’étend alors à tout le réseau à partir d’un alignement stratégique, selon une approche du haut vers le bas : du ministère de l’Éducation vers les établissements, en passant par les commissions scolaires.

Le ministère de l’Éducation ne livrant visiblement pas la marchandise de façon satisfaisante, la responsabilité d’implanter la GAR, en l’absence de cibles claires et de rétroaction de qualité, est revenue aux commissions scolaires. D’ailleurs, des chercheurs (Maroy et ses collègues, 2017), dans une étude sur l’implantation de la GAR dans les commissions scolaires, arrivent à la conclusion que celle-ci, tant dans la forme que la qualité, a été inégale d’un milieu à l’autre.

Le ministère de l’Éducation étant aux abonnés absents, n’assurant pas de leadership mobilisateur, certaines commissions scolaires ont pu adapter la GAR à leur propre réalité, la «mettre à leur main» alors que d’autres l’auront intensifié, mettant ainsi en place une gestion plus formalisée de l’efficacité des pratiques des enseignants.

Il est donc possible d’avancer que l’implantation de la GAR et les effets ressentis sur le terrain furent à géométrie variable au Québec. Globalement, les commissions scolaires ont été laissées à elle-même et cela a donné, selon les milieux, à la fois du meilleur et du pire.

Pour une gestion aidée par des résultats

La GAR en éducation a de solides détracteurs pour lesquels elle serait une créature engendrée par le ministère de l’Éducation et les commissions scolaires qui ne viserait que l’atteinte de cibles quantitatives de réussite, dans une logique marchande et de façon déshumanisante.

Certes, dans les milieux dirigés par des disciples purs et durs de la GAR instrumentalisée et mise au service de la concurrence, plusieurs dérives furent observées au fil des années.

Mais est-ce que la GAR n’aurait pas quelque chose à voir avec quelques constats un peu plus positifs? Le fait de s’intéresser à certains chiffres n’aurait-il pas pu émettre un peu de lumière en permettant de mieux comprendre les enjeux de réussite, décider et agir de façon plus ciblée?

Et si, au lieu de subir une gestion malsaine axée sur les résultats, des écoles furent plutôt soumises à une gestion et à la mise en place de solutions aidées par des résultats. Ce qui n’a pas semblé être le cas dans l’exemple du CSSDM tel que nous le décrit la vérificatrice générale du Québec.

Un chapitre sur le sujet

Il y a plus d’un an, on nous a proposé de participer à l’écriture d’un ouvrage collectif sur l’école publique. La demande consistait à écrire un chapitre sur la GAR. Nous trouvions l’idée d’une collaboration entre un cadre et un enseignant fort intéressante. Disons qu’une telle équipe est plutôt rare.

Malheureusement, notre texte a été refusé par le comité éditorial. Nous supposons que notre propos se situait trop au centre... Nous croyons tout de même que notre perception de l'état des lieux comporte un angle qui a rarement été soulevé.

Sans données, vous n’êtes qu’une personne de plus avec une opinion - Andreas Schleicher, directeur de l’Éducation à l’OCDE.

Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à lire notre chapitre ci-dessous.