Sondage Léger: la majorité des parents derrière les éducatrices

La balance de l’opinion publique penche en faveur des éducatrices en CPE, malgré le casse-tête que suscite une grève générale illimitée pour les parents et de nombreux employeurs.

Quarante-quatre pour cent des Québécois, dont 52 % des parents, appuient les travailleuses des centres de la petite enfance (CPE) dans le conflit qui les oppose au gouvernement Legault.

Québec bénéficie du soutien de 32 % des répondants d’un sondage Léger réalisé du 26 au 28 novembre pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec. Le tiers des citoyens sont indécis.

Un avertissement

Il s’agit d’un avertissement pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), compte tenu de sa domination dans les intentions de vote.

« Que les travailleuses soient en avance sur un gouvernement, extrêmement populaire par ailleurs, ça démontre jusqu’à quel point la pression va être plus sur le gouvernement [...]. Car s’il veut maintenir cette espèce de cote de popularité, surtout qu’on commence une année électorale, c’est pas le temps de perdre des guerres qu’on pourrait gagner », analyse le sondeur Christian Bourque.

Appui des femmes

Fait intéressant, les femmes sont plus nombreuses à se ranger du côté des éducatrices, une profession majoritairement féminine. Les jeunes et les citoyens en âge d’avoir des enfants sont aussi plus enclins à les appuyer.

Les hommes et les boomers sont plus réfractaires à leur cause.

Les Québécois sont d’avis (77 %) que la pénurie de main-d’œuvre doit inciter le gouvernement à offrir des meilleures conditions de travail et un salaire plus substantiel aux éducatrices.

L’appui est moindre quand vient le temps de se prononcer sur la rémunération des travailleurs de soutien en CPE, comme les cuisiniers et le personnel administratif.

Quarante-six pour cent des répondants, dont 62 % des parents, estiment qu’ils méritent une augmentation de salaire plus importante que celle donnée aux fonctionnaires qui occupent des postes similaires.

