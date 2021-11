L’athlète Cindy Ouellet dans les écoles de la Côte-Nord pour parler d’intimidation

Les douloureuses expériences d’intimidation qu’a vécues l’athlète paralympique Cindy Ouellet, lorsqu’elle était jeune, lui servent aujourd’hui à faire de la sensibilisation.

L'école Saint-Alexandre de Port-Cartier fait notamment partie des lieux visités par l'athlète cette semaine sur la Côte-Nord.

Devant des élèves attentifs et curieux qui avaient des tonnes de questions à lui poser, Cindy Ouellet a expliqué que le soutien de ses parents et l’amour du sport lui ont permis de surmonter les obstacles.

Adolescente, Cindy Ouellet a perdu l’usage d’une jambe après avoir combattu un cancer. À l'école, les remarques désobligeantes et les agressions physiques ont failli ruiner sa vie.

«J’étais vraiment triste. Je pleurais tout le temps. Je ne voulais plus aller à l’école parce que les gens me faisaient mal.»

L'intimidation qu'elle a subie après une longue hospitalisation de près de deux ans a fait naître chez elle des idées noires.

«Quand je suis arrivée en secondaire 3, je me suis fait intimider beaucoup. Le monde riait de moi parce que je n’avais pas de cheveux. Dans ce temps-là, j’étais en béquille. Je n’avais pas encore mon fauteuil roulant. Il y en a qui bottaient mes béquilles et qui essayaient de me faire mal. Ça, ç’a été vraiment dur. Je n’avais pas d’amis», a-t-elle raconté.

Chercher de l'aide

Elle a expliqué aux jeunes l’importance d'aller chercher de l'aide s'ils sont victimes d'intimidation.

«C’est correct d’aller chercher de l’aide, c’est pas une faiblesse. J’ai eu une chance incroyable dans ma carrière d’athlète de rencontrer des gens extraordinaires qui m’ont aidée à poursuivre et grandir en tant que personne et athlète.»

Pour une troisième année, Cindy Ouellet est associée à l’organisme Sport’Aide, qui s’attaque à l’intimidation en milieu sportif et scolaire. Elle souhaite que son parcours, ses quatre participations à des Jeux paralympiques et son amour de la vie inspirent les jeunes et les fassent réfléchir au phénomène de l’intimidation.

Le deuxième tome d’une bande dessinée qui décrit le parcours de l’athlète et fournit de façon ludique des outils pour les jeunes victimes d’intimidation a également été lancé cette semaine.

L’organisme Sport’Aide se penche aussi sur les problématiques particulières des jeunes des communautés autochtones.

«C’est quand nos sportifs autochtones se déplacent dans des contextes où ils sont entourés d’allochtones», a expliqué le président de l'organisme Sylvain Croteau. «Malheureusement, il y a encore des comportements déviants où on profère des propos insultants basés sur l’identité autochtone», a-t-il ajouté.

Une vidéo de sensibilisation sera tournée au cours des prochains mois sur la Côte-Nord dans des communautés innues.