Le 13e événement-bénéfice l’École des saveurs, au profit de la Fondation du Collège de Lévis, tenu au Complexe Blais, Gilbert & Turgeon le 12 novembre dernier, sous la coprésidence d’honneur de Marie-Eve et Valérie Garneau, du Groupe Garneau Thanatologue, a permis d’amasser 42 155 $ qui serviront essentiellement à octroyer des bourses d’études aux élèves des familles qui en font la demande et dont le revenu est plus modeste ou le budget familial est plus limité ou qui vivent une situation financière difficile. Depuis les débuts de la Fondation, en 1977, c’est plus de 2,7 millions de dollars qui ont été accordés en ce sens. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière : François Bilodeau, directeur général et Benoît Labbé, président du CA, de la Fondation du Collège de Lévis ; Tom Lemieux, président du CA, et David Lehoux, directeur, du Collège de Lévis. À l’avant : Marie-Eve et Valérie Garneau, présidentes d’honneur.

Le Noël du Petit Blanchon

Photo courtoisie

Noël approche à grands pas dans le cœur de tous les enfants, mais peut-être encore davantage pour tous ceux qui sont issus de familles défavorisées de la région de Québec et pour qui la vie n’a pas fait... de cadeaux ! Pour une 15e année, la Fondation le Petit Blanchon illuminera le Noël de près de 200 enfants référés par les organismes du milieu qui seront invités à fournir une liste de leurs cadeaux d’une valeur de 100 $, à laquelle s’ajoute un magnifique bas de Noël rempli de belles surprises. Les cadeaux seront achetés au Toys’R’Us des Galeries de la Capitale, et par la suite, les bénévoles de la Fondation iront les distribuer au domicile de chacun des enfants. La Fondation, qui opère sans frais d’administration, estime à plus ou moins 30 000 $ ses besoins en ce sens. Vous pouvez contribuer en vous rendant au www.fondationlepetitblanchon.com, en cliquant sur Faire un don pour le Noël des enfants. Sur la photo, Lyne Boivin, ambassadrice et organisatrice de l’événement, et Guy Boutin, président fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon.

Fondation Lowe’s Canada

Photo courtoisie

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a tenu le 4 novembre dernier son tout premier Forum des fournisseurs pour ses enseignes Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt. Plus de 600 participants de quelque 225 entreprises partenaires étaient réunis pour en apprendre davantage sur les stratégies et les priorités de Lowe’s Canada pour la prochaine année, ainsi que pour échanger avec des membres de l’organisation lors de séances plénières et d’ateliers virtuels. L’événement de la Fondation Lowe’s Canada a permis d’amasser 360 000 $ pour Opération Enfant Soleil et Children’s Miracle Network, pour contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants malades et de leurs familles au Canada.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 30 novembre 1980. Avec une mention d’aide, dans une défaite de 7-3 des Nordiques de Québec contre les Islanders de New York, Peter Stastny (photo) entre dans l’histoire. Il devient le premier joueur recrue à avoir au moins un point à chacun de ses 16 premiers matchs dans la LNH.

Anniversaires

Photo courtoisie

Cathy Rioux (photo), directrice contenu Cahier spéciaux et Annonces classées au Journal de Québec, 56 ans...Laurent Jalabert, coureur cycliste français, professionnel de 1989 à 2002, 53 ans...Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières (2001-2018), 64 ans...Diane Lavallée, comédienne (Thérèse dans La Petite vie »), 66 ans...Billy Idol, chanteur rock britannique, 66 ans...Véronique LeFlaguais, comédienne, épouse du comédien Michel Côté, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 novembre 2020. Adjutor Côté (photo), 96 ans, ex-hockeyeur des As de Québec et des Saints de Sherbrooke dans la ligue senior entre les années 1944 et 1954... 2020 : Anne Sylvestre (photo), 86 ans, chanteuse française... 2018 : George H.W. Bush, 94 ans, 41e président des USA, de 1989 à 1993... 2015 : Céline Thériault, épouse de Jacques Châteauvert (école de danse Jacques Duval)... 2015 : Estelle Côté, 79 ans, première reine du Carnaval de Québec en 1955... 2014 : Paul Buissonneau, 87 ans, chanteur puis acteur de même que metteur en scène québécois... 2014 : Muriel Millard, 91 ans, ex-reine du music-hall québécois... 2013 : Paul Walker, 40 ans, acteur, producteur et réalisateur américain... 2011 : Roger Forgues, 73 ans, aviateur et homme d’affaires québécois... 2008 : Hubert «Pit» Martin, 64 ans, qui a évolué dans la LNH pendant 17 saisons (1961-1979)... 2003 : Adhémar Dion, 80 ans, le père de Céline Dion... 2000 : Lionel Villeneuve, 75 ans, comédien québécois.