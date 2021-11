Lévis: une hausse de taxes «quelque part entre zéro et le bon sens», selon Gilles Lehouillier

Dans le budget 2022 qui serait déposé le lundi 13 décembre, les Lévisiens vont constater une hausse de taxes située «quelque part entre zéro et le bon sens», selon l’expression imagée de Gilles Lehouillier.

C’est ce que le maire de Lévis, visiblement désireux de ne pas en dire trop, a glissé mardi en marge d’un point de presse. Il était interrogé quant au niveau projeté de hausse de taxes juste après sa réélection à la tête de la Ville pour un troisième mandat consécutif.

«L’engagement qu’on a pris est de maintenir le niveau de taxation de Lévis parmi les plus bas des dix plus grandes villes [du Québec]. Actuellement, je pense qu’on est le deuxième plus bas. On veut maintenir un niveau de taxation très bas», a-t-il insisté.

Comparable à Québec

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie au juste? «Si l’inflation est à 4 ou 5% par exemple, oubliez qu’on va augmenter les taxes de 4 ou 5%. En partant, c’est éliminé. Un peu comme Bruno Marchand l’a dit aussi pour Québec, on est un peu dans ces eaux-là», a-t-il entrouvert son jeu.

La semaine dernière, le maire Bruno Marchand a affirmé que la hausse des taxes municipales à Québec, en 2022, ne dépassera pas les 2,2%.

Gilles Lehouillier a par ailleurs laissé entendre que Lévis ne peut pas se permettre de baisser ses taxes comme le fera Saint-Augustin-de-Desmaures. «Disons que c’est le pactole pour eux. Ils ont gagné une dure bataille [judiciaire dans le dossier des dépenses d’agglomération], a-t-il rappelé. Évidemment, ça fait des revenus.»

À voir aussi