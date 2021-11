Ouverture d'un Blaxton à YQB

Un restaurant Blaxton Pub & Grill ouvrira ses portes à l’aéroport de Québec au début de l’été 2022.

Le projet, évalué à un million de dollars, comptera plus de 160 places assises et sera en opération du matin au soir dans la zone sécurisée du terminal.

«La qualité des produits et la rapidité du service seront les clés de l’appréciation des clients» dit le chef associé Steve Leroux du Blaxton Aéroport de Québec.

Illustration courtoisie

Depuis de nombreuses années, les passagers expriment le désir de voir un resto-bar s’installer à l’aéroport, reconnait Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Les travaux de construction du restaurant débuteront après la période des Fêtes. Ce restaurant Blaxton appartient au même groupe d’actionnaires déjà propriétaires de la succursale du quartier Lebourgneuf.

Illustration courtoisie

Il s’agit du 4e restaurant Blaxton dans la région de Québec. Les franchiseurs de la chaîne, Peter Sgobba et Antoine Rouleau, sont très heureux de cette ouverture qui permettra de faire rayonner la bannière à une plus grande échelle, d’autant plus que l’entreprise est en pleine expansion.

«Nous, c’est parti. Nous avons un plan de développement de dix ans de quarante ouvertures au Québec. Nous avons participé au Salon de la franchise à Montréal en novembre où nous avons été très bien perçus. Nous avons quelques ouvertures à vous annoncer pour fin 2022 et début 2023. On se dirige vers Trois-Rivières, Drummondville. C’est parti. La marque Blaxton est en développement au Québec actuellement», a ajouté M. Rouleau.