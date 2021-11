Québec libéral solidaire!

On aura tout vu. Chaque génération croit pouvoir réinventer le monde. On pourrait appeler ce désir de rompre avec les anciens l’orgueil des générations montantes. C’est-à-dire que l’on veut secouer le passé, changer de paradigme et laisser les idées que l’on croit nouvelles triompher sur celles qui ont atteint leur date de péremption.

En fin de semaine dernière, les libéraux nouveaux se sont offert une expérience quasi christique. L’atmosphère était chargée d’une nouvelle foi. Le PLQ s’affranchissait devant nous de la corruption et des erreurs politiques inavouables dont il s’est rendu coupable.

L’environnement (ou plutôt l’éco-environnement, pour être précis) sera la religion politique qui fouettera les troupes dirigées par Dominique Anglade. Cette orientation on ne peut plus à la mode, les jeunes militants croient dur comme fer qu’elle remettra sur les rails du pouvoir ce parti devenu exsangue par l’abandon du vote francophone.

Départ de Lévesque

À vingt ans, jeune journaliste, j’ai assisté à Québec à ce moment historique où René Lévesque, ministre libéral, responsable de la nationalisation de l’électricité, un nationaliste vibrant et un des artisans de la Révolution tranquille, a quitté ce parti pour aller fonder le Mouvement souveraineté-association, qui deviendra en 1967 le Parti Québécois.

René Lévesque quitta la salle du congrès du PLQ sous les huées, car il ne partageait plus la position libérale sur l’avenir politique du Québec. On connait la suite. Après l’échec du lac Meech, Robert Bourassa, le chef adoré du parti, continuait à rester ambivalent quant à l’association-souveraineté, mais il aurait été contre nature pour lui d’abandonner le fédéralisme canadien.

En fin de semaine dernière, le nationalisme québécois a été non pas balayé sous le tapis, mais oublié. L’éco-environnement, cette révolution verte, a fait vibrer les militants dont plusieurs ignoraient par manque d’éducation historique que ce parti est devenu amnésique sous la gouverne de l’anti-nationaliste Philippe Couillard.

Comment la cheffe du PLQ croit-elle que les anglophones, son socle électoral, et les allophones, peu enclins à voter pour un parti qui se rapproche sérieusement de la gauche à la fois woke et favorable aux nationalisations (appelons-les systémiques pour faire l’image), deux minorités qui ont les pieds bien sur terre, vont s’emballer pour une révolution verte ?

Avenir du PLQ

Dans la conjoncture politique québécoise, le PLQ, à ce jour seul parti qui pourrait espérer accéder un jour au pouvoir, ne peut s’éloigner du centre. Il ne peut se laisser emporter par des vents contraires et par des excès idéologiques en jetant brutalement dans un bac à compost, comme a écrit hier mon confrère Richard Martineau, la mémoire et l’âme du Québec qu’il incarnait autrefois.

Le PLQ, désincarné, erre, et les francophones dans leur majorité le confirment, avec des intentions de vote de plus ou moins 9 %. Tous ceux qui croient à l’alternance politique ne peuvent se réjouir du sort du PLQ prisonnier en quelque sorte des anglophones et des allophones.

Le PLQ, QS et le PQ sont dans ce contexte des micropartis. Ils sont à l’image des rêves et des échecs qui les définissent et qui les empêchent de convaincre la majorité francophone d’adhérer à leurs idées.