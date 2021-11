Restrictions frontalières: l’Égypte, le Nigéria et le Malawi ajoutés à la liste

L’Égypte, le Nigéria et le Malawi seront ajoutés à la liste des pays africains qui sont actuellement la cible de nouvelles restrictions frontalières mises de l’avant par Ottawa depuis la découverte du variant Omicron de la COVID-19.

Une source gouvernementale a confirmé cette information à TVA Nouvelles en avant-midi mardi. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, pourrait annoncer ces ajouts dans un point de presse plus tard en journée.

M. Duclos et le ministre des Transports, Omar Alghabra, ont annoncé une série de restrictions visant six pays africains vendredi dernier: l’Afrique du Sud, l’Eswatini, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et la Namibie.

Ainsi, les étrangers ayant transité dans un de ces pays dans les 14 jours précédents l’arrivée prévue au Canada se verront refuser l’entrée au pays.

Les Canadiens et les résidents permanents dans la même situation, eux, devront passer un test de dépistage à leur arrivée et se placer en quarantaine jusqu’à l’attente de leur résultat. Si celui-ci est positif, ils devront rester isolés jusqu’à la fin de la période de quarantaine.

