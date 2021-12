Une campagne pour Jason Di Tullio

L’entraîneur adjoint du CF Montréal, Jason Di Tullio, est atteint d’un cancer au cerveau depuis le printemps dernier et ça vient avec des frais médicaux élevés.

On a donc lancé, en début de semaine, une campagne de sociofinancement dont l’objectif est d’amasser un million de dollars pour subvenir à ses besoins et pour faire avancer la recherche sur ce type de cancer.

Au moment d’écrire ces lignes, une somme de 91 000 $ avait été amassée.

Âgé de 37 ans, Di Tullio a reçu un diagnostic de glioblastome de stade 4 et depuis le mois de juin, il a subi deux chirurgies afin d’enlever toutes traces de tumeurs visibles.

Le glioblastome st la forme la plus agressive du cancer du cerveau. Il s’agit du même type de cancer qui a emporté Derek Aucoin, il y a un peu moins d’un an et le taux de survie est extrêmement faible.

Espoir

Di Tullio, dont on voyait le prénom sur la manche gauche des maillots du CF Montréal cette saison, est soumis depuis le début du mois d’octobre à une forte dose de chimiothérapie et les traitements vont se poursuivre pendant six mois.

On vit donc d’espoir en suivant un protocole standard pour ce type de cancer. Mais selon les informations que l’on peut voir dans la campagne, il s’agit d’un protocole établi il y a une vingtaine d’années.

C’est l’une des raisons pour lesquelles cette campagne a été lancée, on veut soutenir la recherche pour ce type de cancer qui pose encore beaucoup de problèmes à la médecine.

L’objectif est également de fournir un soutien financier à Di Tullio et sa famille qui doivent soutenir d’importants frais liés à ses traitements.

Retour

Di Tullio effectuait un retour avec l’équipe cette saison, se joignant au personnel de Wilfried Nancy le 20 mars dernier.

Il avait également été l’adjoint de Mauro Biello de 2015 à 2017. Il était revenu dans le giron du club en 2019 pour occuper un poste au sein de l’Académie.

Entre temps, il a également occupé le poste d’adjoint au sein de l’équipe nationale masculine canadienne des moins de 23 ans.

Comme joueur, Di Tullio a porté les couleurs de l’Impact de Montréal de 2002 à 2007.