TESSIER, Jacques



À la Maison Aline-Chrétien, paisiblement et entouré de sa famille, est décédé le 6 novembre 2021, monsieur Jacques Tessier, conjoint de madame Guylaine Trudel, fils de feu Armand Tessier et de feu Mariette Sirois. Il demeurait à Saint-Tite, autrefois de Lac Beauport.Heures d'accueil : le vendredi le 3 décembre 2021 de 19 h à 21 h, le samedi le 4 décembre 2021 à partir de 9 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Sainte-Thècle. Monsieur Tessier laisse dans le deuil, outre que sa conjointe des 23 dernières années, Guylaine Trudel: Sa Chouchoune, Mélanie Tessier, Son Chadou Chad Lessard (Alexie Verbanac), le père de Chad, Christian Lessard, son fils de cœur: Yohann Lavoie (Jessie Gagné) et leurs enfants Tahyany et Arthur Lavoie. La mère de sa conjointe Claudette Dontigny Trudel (feu Paul Trudel), les enfants de Guylaine: Catherine Moreau (Guillaume L'Écuyer), Jean-François Moreau (Mélissa Turcotte), Félix Moreau (Laurence Monfette); ses petits-enfants qu'il aimait tant agacer: Heidi, Liam et Violet Marchand, Ophélie et Éloi Moreau ainsi que son petit dernier Elliot Côté Vincent, ses frères et sœurs: Réjean Tessier (Diane Beaupré), Claude Tessier (Linda Arial), Denis Tessier (Mignonne Roy), feu Line Tessier, France Tessier (Michel Dussault), Francine Tessier (Réjean Lecompte), Sylvie Tessier (Claude Péloquin), Johanne Tessier (Michel Beaulieu); son beau-frère et sa belle-sœur: Pierre Trudel, Manon Trudel (Christian Lafrance); un oncle qu'il affectionnait particulièrement: André Sirois (Nicole Godin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, qu'il adorait, cousins, cousines, sans oublier ses ami(e)s et collègues d'Hydro-Québec, région Montmorency et ceux à qui il a donné des formations à travers la province de Québec. La famille désire témoigner toute sa reconnaissance aux infirmières pivot Mélissa Massicotte et Alyson Delisle, Dre Roxanne Cantin et Dre Stéphanie Perron ainsi qu'au personnel et bénévoles de la maison Aline-Chrétien. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Aline-Chrétien de Shawinigan au: https://don.maisonalinechretien.com/ ou formulaire disponible au salon funéraire.