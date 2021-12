DIONNE, Suzanne



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis le 18 novembre 2021, est décédée à l'âge de 67 ans et 1 mois, Mme Suzanne Dionne, conjointe de M. Pierre Houde; fille de feu Mme Jeanne D'Arc Landry et de M. Alcide Dionne. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 15 h.suivie de la mise en niche au columbarium de Saint-Pascal. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Pierre Houde, son père, Alcide Dionne (feu Jeanne D'Arc Landry). Elle était la sœur de : Francine (Guilmond Lévesque), feu Ginette, Gilles, Brigitte (Réal Lajoie) et la belle-sœur de : Francine (feu Serge Dionne), feu Claire (feu Charles Gaudet), feu Colette (feu Gaston Ringuette), feu Denise (feu Roger Tremblay), feu Claudette (Réal Lacharité), feu André (feu Solange Boisclair), feu Jean-Marc (Marie Laforce), feu Marcel (Monique Pinard), feu Gilles (Jocelyne Lussier), feu Robert (feu Francis LeSauteur), feu Claude (Jacinthe Bienvenue). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Les membres de la famille désirent remercier le Centre régional intégré de cancérologie de Chaudière-Appalaches, ainsi que l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la