ROCHEFORT, Arthur



La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de monsieur Arthur Rochefort, époux de madame Rosella Dufour, décédé à l'Hôpital de Matane, le 22 novembre 2021, à l'âge de 72 ans. Il demeurait à Matane. Il était le fils de feu Adélard Rochefort et de feu Germaine Maltais. Outre son épouse Rosella, monsieur Rochefort laisse dans le deuil ses enfants : Jessica (Collin), Philippe (Annie), ses petits-enfants : Arthur, Charles, Thierry, ses frères : Alfred, Marcellin, ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis(es). L'a précédé sa soeur Marcelle (Claude). La famille recevra les condoléances à l ade 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.Les membres de la famille tiennent à exprimer toute leur reconnaissance aux membres du personnel de l'Hôpital de Matane, pour leur dévouement et les bons soins prodigués à monsieur Rochefort. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à L'Association du cancer de l'est du Québec, par l'entremise de l'hôtesse au salon.