LACROIX, Jean-Noël



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2021, à l'âge de 68 ans et mois, est décédé monsieur Jean-Noël Lacroix, conjoint de madame Micheline Morency, fils de feu monsieur Maurice. H. Lacroix et feu madame Rollande Bernier. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lajeudi le 2 décembre 2021 de 19 h à 21 h 30 et vendredi le 3 décembre 2021 de 12 h à 14 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil ses enfants : Frédéric (Mireille Dumas), Marie-Andrée (Stéphane Dubé), ses petits-enfants : Liam, Elliot et Anabelle; sa conjointe Micheline Morency (feu Laval Lacroix); ses frères et sœurs : feu Gilles (Bonnie Kline), feu Gilbert, feu Jean-Louis, Léo (Danielle Boillard), Céline (Gaétan Labrie), Hélène (Michel Turgeon), feu Jean-Marc, Gisèle (feu Julien Godbout), Lise (Bertrand Godbout) et Raymonde (Ghislain Bélanger). Les enfants et petits-enfants de sa conjointe : Steeve et Manon Bernard (Bertrand Lacasse), Carl Lacroix, Patricia (Jérôme Pineault) et Geneviève Trahan, Émilie et Charles Bernard ainsi que Javannie Lacroix. Les membres de la famille Morency: Yvon (Monique Guillemette), Richard (feu Joanne Forgues) et Carole (Richard Larrivée). La mère de ses enfants : Isabelle Côté (Claude Giroux), ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la