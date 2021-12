Balado : les pneus d’hiver... c’est aujourd’hui

À l’émission de Benoit Dutrizac sur QUB radio, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert parle de pneus d’hiver et de l’Atelier Branché.

Le premier décembre marque la date obligatoire pour chausser des pneus d’hiver sur nos voitures. Cette année, faute de temps, Antoine raconte qu’il a dû avoir recours à une entreprise mobile pour effectuer la pose de ses pneus à domicile. Une solution « efficace » et pas « trop dispendieuse », déclare-t-il.

Le deuxième segment de cet entretien porte sur le concept de l’Atelier Branché. Il s’agit d’une initiative québécoise qui a pour but d’informer et de sensibiliser sur l’entretien des véhicules électriques et hybrides.

Le principe est de former les ateliers et garages indépendants qui n’ont pas l’expertise en matière de technologies électriques, explique le chroniqueur.

Pour en savoir plus sur l’Atelier Branché et les pneus d’hiver, écoutez le balado ci-dessus.