[BALADO] La Zone payante: duel au sommet à Buffalo

Qui sortira gagnant du premier duel entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Bills de Buffalo? La partie de lundi soir est assurément le match le plus intéressant de la 13e semaine d’activités de la NFL et sera déterminante dans la course au championnat de la division Est de la conférence AFC.

• À lire aussi: La saison de Christian McCaffrey est terminée

• À lire aussi: NFL: les Rams en perte de contrôle

La rencontre permettra également aux amateurs de la formation gagnante de pourvoir tirer la pipe à leurs homologues pendant 20 jours puisque la deuxième rencontre entre les deux équipes rivales est prévue le lendemain de la fête de Noël. Une victoire représente assurément le plus beau cadeau que l’on puisse faire à ce temps-ci de l’année aux deux importants contingents de partisans de ces deux formations rivales.

La Zone payante délaisse toute partisannerie afin d’analyser en profondeur ce match palpitant qui sera disputé dans une ambiance survoltée dans le froid glacial de décembre à Buffalo.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Votre balado préféré discute également de l’annonce du livre de Robert Griffin III sur son aventure avec la franchise de Washington. Est-ce que la parution en août prochain du bouquin de RG3 pourrait ébranler les colonnes du temple et relancer le débat sur tous les scandales de cette franchise dysfonctionnelle? On examine le tout de façon minutieuse sur ce livre très attendu.

Votre trio infernal s’attarde également à deux formations sur la pente descendante. Est-ce qu’il y a lieu de paniquer avec les résultats des Rams de Los Angeles et que doivent faire les Browns avec Baker Mayfield? On a évidemment la réponse à toutes ces questions en plus de jeter un premier coup d’œil sur le portrait des séries afin de trouver la formation qui pourrait se faufiler à la grande danse avec une fiche globale négative. La Zone payante répond également aux nombreuses questions de ses auditeurs dans cet épisode fort chargé.

Nos experts, qui traversent comme la majorité des pronostiqueurs du circuit Goodell une période difficile, tenteront de retrouver une certaine dignité avec le jeu des prédictions. Fidèle à nos habitudes, toutes les rencontres sont passées au peigne fin.

La célèbre chronique «Au bar» met l’accent sur des bourdes offensives de la dernière semaine d’activités avec comme invités un receveur qui n’attraperait même pas la grippe spécialement en fin de match et un quart-arrière souffrant visiblement d’un épisode instantané de perte de mémoire.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.

À voir aussi