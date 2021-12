[BALADO] Le temps existe-t-il ?

Le temps est comme une flèche qui avance vers l’avenir. C’est la compréhension qu’on en a tous.

• À lire aussi: [BALADO] Les mystères de la glace noire, nouvel état de la matière

Cela fait longtemps que les scientifiques se penchent sur la définition du temps. Et plus les recherches avancent, plus on constate qu’il y a une différence entre la compréhension scientifique du temps et le concept que nous nous en faisons, d’instinct.

Au point que, pour beaucoup de théoriciens, fondamentalement, le temps n'existe pas.

Qu’en est-il exactement?