DAIGLE, Doris Couture



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 27 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Doris Couture, épouse de feu M. Alphonse Daigle, conjointe de fait de M. Luke Doddridge. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 3 décembre 2021 de 9h à 10h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Robert (Denise Chevalier), Claudette (Denis Guérette); ses petits-enfants: Zoé-Robert Daigle, Julia Daigle, Bruno Daigle Guérette; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Odilon (feu Yvonne Théberge, Yolande Gosselin), feu Adrien (feu Marie-Jeanne Carrier), feu Simone (Léopold Aubin), feu Robert (feu Lucille Morin), feu Léopold (feu Colette Gadoury), feu Madeleine (Jean-René Larrivée), Cécile (feu Wilfrid Faucher), Daniel (feu Suzanne Mercier), Jeannette (feu Roger Milliard), feu Olivette (Réginald Aucoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.