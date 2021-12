Chris Cuomo: une décision tardive, mais juste

Affirmant avoir pris connaissance de nouvelles informations au sujet de la collaboration entre son animateur Chris Cuomo et son frère, le gouverneur déchu de l’État de New York Andrew Cuomo, le réseau CNN a finalement décidé de suspendre celui qui a déjà été la locomotive en soirée pour ce qui est des cotes d’écoute.

Il y a déjà des mois de cela, je confiais mon malaise de les voir régulièrement associés à l’écran. Leurs changes conviviaux au début de la lutte contre la pandémie m’apparaissaient peu éthiques, chacun soulignant les mérites de l’autre.

Non seulement le gouverneur n’était jamais confronté à des questions déstabilisantes, mais il jouissait d’une tribune unique au moment où quelques démocrates le préféraient au candidat Joe Biden. On l’imaginait déjà président.

Ceux et celles qui, comme moi, s’intéressaient à la carrière du gouverneur, savaient probablement que si Andrew Cuomo ne ralliait pas les rangs des candidats à l’investiture démocrate, c’est qu’il soupesait le potentiel de risque que représentait un placard déjà bien rempli.

Politicien abrasif, il pouvait s’attendre à être embarrassé par un certain nombre d’allégations sur ses manières et ses relations. Handicapé par un style de politique d’une autre époque, Cuomo a été rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel et d’agression.

Pendant que le gouverneur se débattait comme un diable dans l’eau bénite pour sauver sa réputation et sa carrière, nous apprenions que son jeune frère Chris le conseillait sur la manière de gérer ses relations avec les médias. Si CNN déplorait le rôle de Chris auprès de son frère, on s’était refusé à lui infliger une sanction. Jusqu’à hier.

Si on accorde de l’importance à l’éthique journalistique, à l’impartialité et la transparence des médias, on doit se réjouir de cette décision. Je déplore cependant qu’on ait dû attendre aussi longtemps avant de reconnaître l’évidence. La relation entre les deux frères n’a jamais été acceptable.

Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je vois deux grands facteurs qui permettent de justifier un tel délai. D’abord les intérêts financiers d’un réseau qui peine à se démarquer dans les sondages. Pouvait-on se permettre de se priver de celui qui attirait tellement de téléspectateurs? À court terme, on a préféré jouer les cotes d’écoute, au détriment de la crédibilité.

L’autre facteur est la crainte de faire le jeu des rivaux, particulièrement Fox News. Ce dernier réseau domine la course aux cotes d’écoute et CNN refusait de se mettre en position de faiblesse en reconnaissant les écarts répétés de son animateur vedette.

Je crois que CNN a pris la bonne décision, surtout que d’autres informations sur les échanges entre les deux frères risquent de se retrouver à la une des médias. Si je salue cette décision, une chose me titille encore.

Que CNN reconnaisse ses torts est une chose, mais qu’attend-on aux États-Unis pour exiger le même traitement des autres réseaux. Trop souvent, des animateurs servent de meneuses de claque à des hommes et à des femmes politiques, tout particulièrement Fox News qui a été fondé pour vendre la propagande républicaine.

Pour ceux et celles d’entre vous qui sont familiers avec la couverture politique des médias américains, je rappelle que des animateurs vedettes de la chaîne conservatrice ne s’embêtent pas de l’éthique et de l’impartialité, et ce, sur une base régulière. Le cas le plus spectaculaire et aberrant tant celui de Sean Hannity qui n’a pas hésité à rejoindre Donald Trump sur scène lors d’un rassemblement.

La suspension de Chris Cuomo pour nécessaire et juste qu’elle puisse être ne pourrait bien constituer qu’une goutte d’eau dans un océan de polarisation et de partisanerie. Plus que jamais les Américains sont soumis à une information orientée. Ils sont de moins en moins nombreux les médias à ne pas céder au chant des sirènes de la propagande ou des parts de marché. Toujours au détriment de la qualité de l’information.