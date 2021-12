COVID-19 : «s’il vous plaît, rendez les tests rapides disponibles au Québec»

Dans quelques pays, les citoyens peuvent se procurer des tests rapides en pharmacie ou dans de grands centres pour se protéger contre la COVID-19, une option que le Québec devrait opter selon la conseillère scientifique en chef du Canada, la docteure Mona Nemer.

«S’il vous plaît, rendez ces tests disponibles en pharmacie et dans les centres communautaires pour que les gens puissent se responsabiliser. Donnez-leur les outils pour qu’ils puissent se tester s’ils ont des doutes et je pense qu'il faut faire confiance aux gens», mentionne la spécialiste.

Selon la conseillère, les citoyens sont assez responsables pour réaliser cette opération à leur domicile et rapporter le résultat advenant un test positif.

Elle ajoute qu’en Europe, obtenir une trousse pour passer un test rapide à la COVID-19 est facile et disponible pour tous.

«En Angleterre, le gouvernement donne une boite de sept tests par semaine à chaque citoyen gratuitement. En France, vous pouvez acheter les tests pour trois euros», explique la docteure.

Mais la conseillère précise que le Canada a tous les outils pour s’en sortir avec la vaccination, les équipements de protection et les tests rapides.

«Oui il faut être vigilant on a un nouveau variant, mais on s’attendait à en avoir d’autres et ce ne sera pas le dernier, on va en avoir d’autres. Est-ce qui faut prévoir le pire? Moi je dirais que non», souligne Mme Nemer.

Elle ajoute que l’an dernier, un autre variant a été découvert en Afrique, mais n’a pas été en mesure de s’installer dans les autres régions du monde en raison d’Alpha et Delta qui étaient plus résistants.

