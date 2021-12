De mal en pis pour le Rocket

Vaincu 4 à 3 en prolongation par les Stars du Texas à la Place Bell, le Rocket de Laval a subi une quatrième défaite consécutive mercredi soir.

Le club-école du Canadien de Montréal semblait se diriger vers une défaite en temps réglementaire, mais Laurent Dauphin a permis aux siens d’obtenir un point au classement avec sa 11e réussite de la saison. Le Québécois a fait mouche avec moins de trois minutes à faire au dernier tiers.

C’est Ty Dellandrea qui a tranché le débat en surtemps.

C’est toutefois Anthony Louis qui a fait le plus mal au Rocket, et ce, en réussissant un doublé en deuxième période. Dans les premiers instants de celle-ci, il y a eu un revirement dans la zone du Rocket et l’Américain en a profité pour tromper la vigilance de Cayden Primeau et briser une égalité de 1 à 1.

Avant la fin de l’engagement médian, Louis a bénéficié de la présence de Brandon Baddock et d’Alex Belzile au cachot pour récidiver. Rafaël Harvey-Pinard a réduit l’écart dans les premières minutes du dernier tiers. Il a profité d’un beau relais de Corey Schueneman et a déjoué Adam Scheel avec une frappe du revers.

Nicholas Caamano (Stars) et Louie Belpedio (Rocket) avaient inscrit les deux premiers filets de ce duel.

Par ailleurs le Rocket a raté plusieurs chances de marquer de qualité contre la formation texane. Kevin Roy et Alexandre Fortin ont été incapables de profiter d’échappées. Jean-Sébastien Dea a aussi été frustré sur un tir de pénalité qui lui a été accordé en première période.

Les hommes de l’entraîneur-chef Jean-François Houle tenteront de renouer avec la victoire et de prendre leur revanche sur les Stars vendredi soir, alors que les deux clubs se retrouveront de nouveau en sol lavallois.

