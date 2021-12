FOURNIER, Madeleine



À l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Madeleine Fournier, épouse de feu Léandre Lecours. Née à Frampton, elle était la fille de feu Eugène Fournier et de feu Émiliana Turcotte. Elle demeurait à Saints-Anges. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (feu Roch Drouin), Fabienne (Yvon Bégin) et feu Pierre; ses petits-enfants: Christian (Mélissa Roussin), Véronique (Evan Luttrell), Marie-Andrée et Amélie (Jean-Pierre Morin); ses 5 arrière-petits-enfants: Charles-Antoine et Pierre Olivier Drouin, Emilia Rose Luttrell, Raphaël et Flavie Morin. Elle était la sœur de feu Jeannine (feu Léon Champagne), feu Doris (feu Gaston Bernard), Jean-Guy (Céline Baillargeon), feu Noël, feu Claude, feu Réal, feu Betty (feu Jean-Guy Drainville), Germain (Gisèle Rodrigue), Jeanne D'Arc (Jean-Marie Simoneau) et Pierrette. Elle était la belle-sœur de feu Marie-Rose (feu René Fortin), feu Léo (feu Thérèse Brochu), feu Marie-Berthe (Isidore Pouliot), feu Jeanne D'Arc, Gertrude (feu Jean Nadeau), Céréna (feu Paul-Emile Poulin), Monique (feu Dominique Nadeau), Grégoire (feu Rolande Ruel) et feu Claudette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur mère ainsi qu'à tous ceux et celles qui lui ont rendu visite ou téléphoné. Ces gestes ont été très appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Frampton) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0): https://psfdb.ca/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs) (143, rue Wolfe, Lévis, Québec, G6V 3Z1) : https://fhdl.ca/faire-un-don/