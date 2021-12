BOISVERT, Thérèse



Au CHSLD de Ste-Croix, le 27 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Boisvert, fille de feu Roger Boisvert et de feu Gabrielle Daigle. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise, Michel, feu Richard, Caroline (Normand St-Onge), Diane (Ghislain Houde); le père de ses enfants Jacques Auger; ses petits-enfants : Vincent (Mona), feu Olivier, Sophie (Jacob), Marie-Gabrielle; Véronique et Marie-Maude (Nicolas); Lysanne (Pascal), Camille (Maxime); ses arrière-petits-enfants : Éliane et Jacob; sa belle-sœur Doris Hamel (feu Désiré Boisvert). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD de Ste-Croix pour leur grande humanité, leur bienveillance et leurs très bons soins à l'égard de notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, G6E 3B4. Site internet : https://www.alzheimerchap.qc.ca/.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire