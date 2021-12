Édition 2022: un retour presque à la normale pour le Carnaval

Le Carnaval de Québec sera de retour en force en 2022. Après une dernière édition marquée par les mesures sanitaires et les activités en virtuel, les festivaliers auront droit à une programmation presque complète.

La fête hivernale reprend là où elle avait laissé en 2020 et ramène les festivités en Haute-Ville. Du 4 au 13 février prochains, les carnavaleux sont invités «à sortir leur fou» alors qu'ils retrouveront le traditionnel palais de Bonhomme, qui sera construit à la place de l'Assemblée-Nationale.

Le camp à Jos, à la place George-V, et Les débarques Cadbury, au parc de la Francophonie, constitueront également le cœur de fête.

En raison des mesures sanitaires, les trois grands sites seront accessibles sur présentation du passeport sanitaire... ainsi que de l'effigie.

Le coup d'envoi du Carnaval aura des saveurs hip-hop, puisque le rappeur de Limoilou Souldia aura l'occasion de lancer les festivités en compagnie d'autres rappeurs québécois. Le vendredi suivant, c'est la DJ Misstress Barbara qui fera danser la foule lors de la soirée Électro Frette.

Bonhomme convie également les carnavaleux à quatre défis «Plus fort que le frette». En plus de l'habituel bain de neige, qui fait un retour en présentiel, les festivaliers sont conviés à une baignade polaire dans la rivière Jacques-Cartier. La Course de pelle-traîneau à Marto et le Défi Harfang des neiges sont aussi au menu.

Comme annoncé il y a quelques semaines, le défilé de nuit doit être annulé pour une deuxième année consécutive. L'effigie est en vente dès aujourd'hui.

