Enquête de la coroner: Québec dévoilera des milliers de rapports d’inspection, mais pas tous

Devant le mécontentement exprimé par la coroner Géhane Kamel, Québec en donnera plus qu’elle en demande et lui enverra des milliers de «rapports de vigie» rédigés par ses inspecteurs après leurs visites en CHSLD durant la première vague de la pandémie.

Au Salon bleu, mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait face à un barrage de questions de la part des partis d’oppositions alertés par les propos tenus la veille par la coroner.

À la reprise des audiences de son enquête sur les décès en CHSLD, lundi, Géhane Kamel s’était montrée insatisfaite des documents remis jusqu’ici par le ministère de la Santé, une «grille vierge» et un fichier Excel «qui comptabilise ce qui aurait été envoyé par les inspecteurs».

Elle souhaitait plutôt recevoir les rapports d’inspection originaux, des documents dont l’existence réelle a créé une controverse après qu’une haute fonctionnaire ait laissé entendre qu’il n’en existait pas de copies, une affirmation rapidement démentie par le ministère.

Plus qu’elle en demande

Accusé par les partis d’oppositions d’avoir fabriqué un document, Christian Dubé s’est donc défendu en affirmant que la coroner avait reçu un «tableau de synthèse» des rapports de vigie rédigés pour les établissements visés par son enquête, et ce, afin de «l’aider».

Devant le tollé créé par cette affaire, Québec ouvrira finalement ses livres et enverra tous les «rapports de vigie» concernant des CHSLD rédigés durant la première vague, soit environ 1200 documents, a insisté le ministre.

«On a décidé, par souci de transparence, de tout lui remettre. Et, si jamais elle en veut encore plus, on s'engage à le faire, parce qu'on veut, nous aussi, mettre toute la lumière sur l'information que l'on recevait et l'information qu'on est allé chercher.»

Or, en soirée, son cabinet a ajusté le tir en affirmant que le chiffre de 1200 n’était pas tout à fait exact. Des quelque 11 000 visites réalisées dans des établissements (RPA, RI-RTF, etc..) lors de la première vague, 1600 ont été consacrées uniquement à des CHSLD, et ce, d’avril à septembre 2020.

Mais les «rapports de vigie» envoyés à la coroner correspondent seulement à la période d’avril à juin 2020, précise-t-on, et ne représentent donc pas toute la documentation que détient le ministère de la Santé.

Impossible aussi de savoir si un «rapport de vigie» a été rédigé après chacune des 1600 visites, le ministère de la Santé étant l’organisme qui détient cette information.

En soirée, mardi, ce dernier n’avait toujours pas répondu à de nombreuses questions posées sur ce dossier depuis la veille.

Rappelons que la sous-ministre adjointe aux aînés, Natalie Rosebush, la haute fonctionnaire à l’origine de la controverse doit revenir témoigner devant la coroner mercredi.

