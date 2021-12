Festival en chanson de Petite-Vallée: Émile Bilodeau et Paul Piché seront en vedette

Le jeune Émile Bilodeau et le vétéran Paul Piché seront deux des artistes passeurs du Festival en chanson de Petite-Vallée 2022, qui se tiendra du 29 juin au 9 juillet.

Outre Bilodeau et Piché, des concerts de Paul Daraîche et Renée Martel, d’Original Gros Bonnet ainsi que des représentations des spectacles Les saisons de Vigneault et Pour une histoire d’un soir, qui met en vedette Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan, ont aussi été confirmés et mis en vente.