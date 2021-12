Forte hausse des cas: Dubé refuse de soutenir les rassemblements de 20 personnes à Noël

Le ministre de la Santé Christian Dubé «n’aime pas» la forte augmentation des cas de COVID-19 observée et il refuse, pour l’instant, de soutenir les rassemblements de 20 à 25 personnes à Noël comme le souhaite le premier ministre.

Le nombre de cas et les hospitalisations liées à la COVID-19 grimpent en flèche depuis quelques jours, a indiqué le ministre de la Santé. Le bilan des 24 dernières heures fait mention de 1196 cas cas et deux décès en plus d’une augmentation des hospitalisations.

Le bilan #Covid sera de 1200 cas au Québec aujourd’hui, annonce le ministre de la Santé Christian Dubé #AssNat — Nicolas Lachance (@NicolasLachance) December 1, 2021

« Je n’aime pas ça, parce que c’est une croissance importante », a déclaré Christian Dubé. « On n’a vraiment pas fini avec la vaccination des enfants, on n’a pas fini avec la vaccination de nos plus âgés », a indiqué le ministre.

Hier, près de 12 000 jeunes de 5 à 11 ans ont reçu une première dose pour un cumulatif de 94 000 doses administrée.

Selon lui, ce n’est pas le temps de « paniquer », mais il faut rester vigilant d’ici les Fêtes. « Moi, mon premier ministre m’a demandé de me concentrer sur la vaccination pour nous assurer que, lorsqu’on sera rendu à Noël, nous aurons le plus bas taux », a mentionné le ministre.

M. Dubé répète aux citoyens d’être patients; que le souhait du premier ministre Legault d’augmenter les rassemblements de 20 à 25 personnes pour Noël n’est toujours pas une recommandation de la santé publique.

« La semaine prochaine, on va faire des annonces pour Noël, soyons patients, a signalé Christian Dubé. J’ai un premier ministre qui est très près de la population. Tout le monde veut avoir un Noël en famille. On a appris de l’an dernier et en même temps, il me demande d’être prudent. »

Hospitalisations en hausse

L’une des inquiétudes du ministre de la Santé et la croissance des hospitalisations des derniers jours.

« Je vois que l’on augmente de dix hospitalisations nettes chaque jour (...) Là, il en rentre 25 et il en sort 15. Ça veut dire que ça met de la pression sur le réseau », a expliqué le ministre. « Je viens de voir trois journées consécutives de dix hospitalisations et des soins intensifs. Ça, c’est du concret et c’est ça qui nous arrive en ce moment. Et on a un cas de variant [Omicron].»

Selon les plus récentes données, ce sont encore les non-vaccinés qui dominent le nombre de nouvelles hospitalisations.

« Il y a encore 650 000 Québécois qui refusent de se faire vacciner et on est à l’entrée d’un nouveau variant », peste M. Dubé.

