Incroyable histoire de chasse

Dans une vie de chasseur, on rêve tous de voir apparaître devant nous une bête fabuleuse. Mais peu de gens peuvent voir ce rêve se réaliser comme l’a vécu un homme du Bas-Saint-Laurent.

Lucien Barrest, un chasseur originaire de Sainte-Florence dans la vallée de la Matapédia a vécu l’aventure d’une vie le vendredi 12 novembre.

« Il y avait quelques années que je ne chassais plus. Cette saison, j’ai été invité par un de mes amis, David Vincent, et sa conjointe, Jessy Lepage, qui possèdent une terre à Saint-Fabien, tout près de Rimouski. J’ai décidé de m’y rendre, afin de tenter ma chance. »

Au début, notre chasseur se tenait sur des piles de billes de bois en bordure de la forêt, afin de surveiller dans les lisières des bois avoisinants, mais sans succès.

« À un moment donné, mon ami David me suggère de me rendre chasser en forêt, où il a une cache. En me rendant à la cache, je découvre des grattés et des traces sur plusieurs arbres. Je me rends bien compte qu’il y a quelqu’un [son buck] dans les parages. »

Le vieux stratagème

Même s’il avait laissé tomber la chasse durant quelques années, notre homme se rappelait très bien les techniques qu’il utilisait dans le passé.

« En réalité, je suis un vieux chasseur. Alors, j’ai choisi de mettre de l’urine de femelles en chaleur dans plusieurs des grattés, histoire d’attirer l’attention du mâle qui était dans le coin. Je me suis assis patiemment dans la cache dans l’espoir de le voir apparaître. »

Sa patience a finalement porté ses fruits.

« Le vendredi 12, vers 16 h, j’ai aperçu quelque chose qui bougeait au travers des arbres. J’ai commencé par apercevoir le panache qui dépassait. Soudain, je commence à apercevoir le corps du chevreuil. Après s’être arrêté quelques instants, il se risque dans le dégagé, afin de voir si la femelle est proche. Je lui ai fait faire le saut. Il est tombé au sol instantanément. Je m’étais bien rendu compte qu’il s’agissait d’un gros chevreuil en voyant les cornes au travers du bois, mais c’est lorsque je me suis approché de lui que j’ai réalisé que je venais d’abattre tout un trophée. »

Effectivement, en regardant la photo qui accompagne ce texte, vous allez vite réaliser que c’est une bête exceptionnelle.

« Coupé en quatre quartiers, il pesait 255 livres, d’expliquer le chasseur ravi. Son panache mesurait 24 1⁄2 pouces de large. En comptant toutes les pointes, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un 12 pointes. Une vision de rêve que je ne suis pas près d’oublier. Le voisin disait l’avoir vu sur ses caméras de surveillance, mais moi, il était devant moi. »

La saison des amours

Cette aventure exceptionnelle, notre chasseur l’a vécue dans la zone 2 est.

Dans le coin de Saint-Fabien, les terres sont bornées par le parc national du Bic. Il y a plusieurs chevreuils sur ce territoire protégé.

Mais, lorsque la saison des amours les appelle, les mâles ne respectent plus rien, aucune des règles de prudence qui leur ont permis de devenir aussi gros. C’est véritablement une bête exceptionnelle.