Jean-Philippe Glaude n'attend pas un appel du CH

Jean-Philippe Glaude n'espère pas plus qu'il le faut être contacté par le Canadien de Montréal et souhaite que l'organisation fasse confiance aux gens qui sont déjà en place.

C'est ce que le recruteur des Predators de Nashville a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, sur les ondes de TVA Sports, mercredi.

«J'ai un très grand respect pour les gars en place comme Martin Lapointe, Serge Boisvert et Donald Audette. Je souhaite sincèrement qu'ils puissent progresser dans l'organisation. Nous sommes en compétition, mais nous nous côtoyons aussi sur la route. De mon côté, c'est super trippant à Nashville. Je me sens bien et je sens qu'on m'écoute. Mes amis proches aiment me taquiner avec ça, mais je préfère regarder ça aller et continuer mon travail avec les Predators.»

Si le Québécois semblait peu enclin à se prononcer sur l'intérêt que le Canadien pourrait avoir envers lui, il a offert une belle analyse du repêchage à venir dans le circuit Bettman.

«C'est une belle cuvée, mais il va falloir de la patience. En ce moment, j'ai l'impression qu'en Ontario ils sont un peu en arrière, en raison de la saison manquée de l'an dernier. Le rythme du jeu n'est peut-être pas le même que ce qu'on voit ici au Québec. Ça paraît qu'ils ont manqué un an de hockey. Je crois qu'on va pouvoir se faire une meilleure tête en février, en mars ou en avril.»

Et de nombreux joueurs intéressants seront également disponibles au Québec, selon lui.

«Dans le circuit Courteau, c'est assez facile de voir que beaucoup de recruteurs se tiennent présentement dans la région de Gatineau. Il y a deux excellents défenseurs à surveiller, dont Tristan Luneau que je connais quand même assez bien. Il a joué à Trois-Rivières et je suis de la région. Il a été blessé en début de saison et il revient. À travers les joueurs du Québec, il y a aussi quelques joueurs européens.»

Glaude a également commenté le début de saison un peu difficile de Shane Wright, qui devrait être le tout premier joueur repêché en 2022.

«Un joueur de centre offensif, qui a un sens du jeu et qui est capable de faire produire les ailiers, c'est dur de passer à côté. Est-ce qu'il va sortir au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième rang? Le temps va nous le dire. Il ne faut pas oublier que les jeunes se mettent beaucoup de pression sur les épaules. L'année de repêchage, c'est parfois lourd. Shane Wright sait, qu'à tous les matchs, il y a 25 ou 30 recruteurs qui analysent tous les faits et gestes. Dans l'analyse, il faut prendre ça en considération.»