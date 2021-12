La nouvelle présidente du RTC n’a pas de voiture

Première femme à présider le Réseau de transport de la Capitale (RTC), Maude Mercier Larouche ne possède pas de voiture et circule quotidiennement en bus depuis des années.

C’est ce qu’on a pu apprendre, mercredi soir, en marge de la première assemblée postélectorale du conseil d’administration du RTC.

« Je n’ai pas de voiture. Je me rends à l’hôtel de ville en autobus. Je prends le [parcours] 11, le 25, le 800 et le 801 notamment. On réussit très bien à vivre avec cette réalité-là », a-t-elle fait savoir au Journal. Elle a ajouté qu’elle se trouve désormais « des deux côtés de la réalité » – en tant que présidente et de simple usagère – et qu’elle pourra être « une observatrice de premier plan au même titre que n’importe quel citoyen-client ».

Se félicitant de « la nouvelle ère » qui prévaut au RTC, Mme Mercier Larouche a tenu à préciser que quatre des cinq élus de la Ville de Québec, qui siègent au CA, n’ont pas de voiture et qu’ils sont des usagers réguliers du transport en commun. Il s’agit de la présidente elle-même et des conseillers municipaux Pierre-Luc Lachance (Québec Forte et Fière, QFF), Claude Lavoie (Équipe Marie-Josée Savard) et Jackie Smith (Transition Québec, TQ).

Mobilité « servicielle »

Interrogée quant aux améliorations à apporter au RTC, la nouvelle présidente a assuré « qu’on a de très bons services ». Elle a ajouté que la nouvelle réalité impose à la municipalité d’offrir aux citoyens divers modes de transport complémentaires et intégrés. « Il faut multiplier la diversité des services. On parle maintenant de mobilité “servicielle” », a-t-elle précisé en évoquant des services que le RTC a déjà commencé à mettre en place ces dernières années comme le vélopartage ou le Flexibus (taxi-bus).

Lors de la campagne électorale, QFF a promis d’instaurer une tarification sociale en vue de faire baisser le coût du transport pour les personnes démunies. Interrogée à ce sujet, Maude Mercier Larouche a affirmé que les détails de cette baisse ne figureront pas dans le budget 2022 du RTC qui doit être déposé bientôt. Elle a cependant promis que cela fera partie de ses priorités de 2022.

De son côté, Jackie Smith, cheffe de TQ, a réitéré sa conviction de la nécessité d’instaurer la gratuité du transport en commun. « N’importe quelle décision qui va faire augmenter l’achalandage et qui va se pencher vers la justice sociale et l’accessibilité du transport, c’est un pas dans la bonne direction », a-t-elle insisté en se disant confiante de pouvoir peser politiquement sur les décisions du RTC.