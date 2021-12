Laissez le premier ministre lire tranquille

Je ne peux pas croire qu’en 2021, au Québec, on méprise encore autant les activités intellectuelles.

Le parti populiste, heu, je veux dire le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime reproche à François Legault de perdre son temps à lire en pleine pandémie.

Photo capture d’écran

Comme si un premier ministre n’avait pas le droit de s’évader en ouvrant un bon bouquin.

CACHEZ CE LIVRE !

Quand Marc Bergevin a été évincé du Canadien, le PM François Legault a écrit : « La pression est forte à Montréal pour un DG du CH. Je comprends ça, j’ai presque autant de pression comme premier ministre ».

Mais ça n’a pas plu au PCQ d’Éric Duhaime qui a répliqué : « Bergevin lui, n’avait pas le temps de lire des livres ».

Ce n’était pas la première fois que le PCQ s’en prenait à Legault.

Le 25 novembre, Monsieur Legault a osé écrire sur Twitter : « Le Salon du livre de Montréal débute aujourd’hui et pour l’occasion, je voulais vous présenter mon coup de cœur littéraire de 2021. Il s’agit de Sur la 132 de l’auteur Gabriel Anctil. Ce dernier est d’ailleurs présent à l’événement ».

Le PCQ lui est tombé sur la tomate parce qu’il avait eu le culot de recommander ce même livre quatre jours plus tôt. Imaginez-vous donc, quel scandale !

Il fallait lire sur le site du PCQ les commentaires outrés des militants d’Éric Duhaime.

Audrée a écrit : « Faire semblant de lire pour faire croire qu’il est intéressant en plus ». Mario a rajouté : « Non, mais on a tu un Crisssss de Tarla comme leader !! Quel honte !!!! » Sébastien a renchéri : « Hey... on s’en calisse tu de son livre ». Et Déve a conclu : « Criss de grand malade ».

Quand un internaute a reproché au PCQ ses propos au sujet des lectures du PM, voici quelle fut sa réponse : « Entre lire des publications scientifiques sur les moyens concrets de faire face à un virus qui affecte le tissu social en état d’urgence sanitaire et un roman, il y a une marge ».

Non seulement, Éric Duhaime et sa bande pensent que le PM ne devrait pas lire en temps de pandémie, mais en plus, il ne devrait pas gaspiller son précieux temps à quelque chose d’aussi superficiel qu’un roman.

Le PCQ a aussi écrit : « Comme on est en état d’urgence sanitaire et par respect pour les Québécois qui soufrent, on croit que c’est plus à propos de lire “autre chose” ».

Lire un roman, c’est manquer de respect pour les Québécois qui souffrent ?

La go-gauche reproche à Legault de ne pas lire les bons livres (on se rappelle l’affaire de sa liste de lecture censurée) et la droi-droite lui reproche... de lire ET de ne pas lire les bons livres.

Ô TOI, POÈTE

Le Parti conservateur du Québec n’apprécie peut-être pas les romans mais on y trouve de grands amateurs de poésie.

Récemment, sur leur page Facebook, on pouvait lire ceci : « On ne peut pas vivre indéfiniment dans la peur. On vit en moyenne 80 ans. Ensuite, on meurt et on meurt pour longtemps. »

On meurt pour longtemps, avouez que c’est fort !