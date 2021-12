Le Bal du Maire

Le 10e Bal du maire de Québec de la Fondation Jeunes en Tête sera célébré ce vendredi 3 décembre, dès 18 h, au Fairmont Le Château Frontenac sous la présidence d’honneur de Louis Vachon (photo de gauche), président de la Banque Nationale de 2017 à 2021 et sous le parrainage du maire de Québec, Bruno Marchand (celle de droite).

La soirée, qui affiche « complet », réunira près de 500 personnes afin de soutenir la cause et l’importance de la santé mentale chez les jeunes. Tous les bénéfices de cette soirée permettront à la Fondation Jeunes en Tête d’accroître son rayonnement auprès des organismes qui viennent en aide aux jeunes en difficulté des régions de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-Québec et d’offrir gratuitement son programme Solidaires pour la santé mentale dans les écoles secondaires de Québec.

À ce jour, par le biais du Bal du maire de Québec, la Fondation Jeunes en Tête a aidé plus de 22 000 adolescents en investissant plus de 3,4 M$ dans des programmes pour soutenir ces jeunes.

Personne ne devrait rester sur sa faim...

Photo courtoisie

La 21e Guignolée des médias, en cours jusqu’au 31 décembre, se tiendra encore cette année de façon virtuelle. La journée de demain (2 décembre) en sera une de grande solidarité à travers le Québec alors que les médias mettront l’insécurité alimentaire de l’avant en vous informant et en vous sensibilisant à la problématique de la faim, en plus de vous encourager à la générosité. Voici trois façons de donner, simplement : faire un don en ligne sur le site Internet de Moisson Québec ou sur celui de La Guignolée ; se rendre dans les supermarchés Provigo et Maxi et dans les pharmacies Jean Coutu pour faire un don en argent ou en denrées non périssables ou encore texter NOEL au 20222 pour un don automatique de 10 $. Fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est, depuis 34 ans, l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec. Sur la photo : Cindy-Lee McKenzie, directrice générale Ressource espace familles ; Stéphane Villeneuve, pharmacien propriétaire Jean Coutu ; Elaine Côté, directrice générale Moisson Québec ; Alain Gagnon, vice-président du conseil d’administration de Moisson Québec et Yves St-Sauveur, directeur de district Maxi et Maxi & Cie.

50 ans de pratique

Photo courtoisie

Bravo à Me Robert De Blois, de la société DeBlois Avocats s.e.n.c.r.l., qui s’est vu remettre récemment la médaille du Conseil du Barreau de Québec soulignant ses 50 ans de pratique active au sein de son ordre professionnel. Œuvrant en droit du travail, en déontologie policière ainsi qu’en droit administratif, Me Robert De Blois continue à servir avec dévouement et compétence une clientèle qui lui est fidèle depuis nombreuses années. Sur la photo, de gauche à droite : Me Jean DeBlois, Me Robert De Blois et Me Pierre De Blois.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 1er décembre 2003. Je signais ma toute première chronique dans Le Journal de Québec. Je succédais ainsi à Jean Gravel qui avait signé cette page pendant près de 25 ans. Sachez que 18 ans plus tard j’ai autant sinon encore plus de plaisir à vous présenter mes « Échos sur la ville ».

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicola Ciccone (photo), auteur-compositeur-interprète québécois de descendance italienne, 44 ans...Tomas Tatar, ex-attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 31 ans...Gilbert O’Sullivan, auteur-compositeur et interprète irlandais, 75 ans....Bette Midler, actrice américaine et chanteuse, 76 ans...Lee Trevino, golfeur, champion du US Open (1968 et 1971) et de la PGA (1974 et 1984), 82 ans...Claude Cossette, spécialiste de la publicité et écrivain québécois, 84 ans...Woody Allen, acteur, réalisateur et scénariste américain, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er décembre 2016 : Dr. Gérard Desrosiers, 97 ans, médecin de campagne québécois et créateur du Réseau Biblio du Québec... 2019 : Shelley Morrison, 81 ans, actrice et comédienne américaine (Will & Grace)... 2017 : Daniel Gaudreau, 57 ans, président de Gaudreau Environnement... 2014 : Cécile Fournier Beaulé, 88 ans, la mère de François Beaulé du RTC... 2014 : Jean Faber, 71 ans, chanteur québécois...2011 : Jocelyne Goyette, 63 ans, comédienne et dramaturge québécoise... 2009 : Réginald Breton, 64 ans, chanteur du groupe populaire Les Excentriques... 2008 : Hélène Pedneault, 56 ans, écrivaine québécoise... 2008 : Betty Goodwin, 85 ans, figure de l'art contemporain québécois... 1997 : Michel Bélanger, 68 ans, ex-banquier montréalais... 1996 : Peter Bronfman, 67 ans, homme d’affaires canadien...