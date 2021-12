Le cœur des Mustangs s’appelle Nicolas Thériault

Il n’y aura pas d’équipe du Québec au match de la Coupe Vanier samedi, mais il y aura des Québécois sur le terrain. Et non les moindres : chez les Mustangs de l’Université Western, le capitaine s’appelle Nicolas Thériault, il a grandi à Québec, et il disputera la dernière rencontre de sa carrière universitaire là où il a joué son premier match de football organisé.

Avec ses coéquipiers Edouard Wanadi ainsi que Brendan et Jordan Murphy, Thériault est l’un des quatre Québécois membres des champions de la Coupe Mitchell qui affronteront les Huskies de la Saskatchewan dans deux jours.

Samedi, le vétéran de 24 ans enfilera pour une dernière fois l’uniforme mauve et blanc des Mustangs devant bon nombre de parents et amis, sur le terrain où ses coéquipiers et lui ont échappé le Saint-Graal du football universitaire canadien face au Rouge et Or il y a trois ans.

Il tentera de remporter une seconde coupe Vanier après celle gagnée en 2017 par les Mustangs, contre Laval encore une fois.

Un des leaders

Entre-temps, Thériault est passé d’un joueur qui évoluait principalement au sein des unités spéciales à une valeur sûre de la ligne défensive.

Mais aussi, il est devenu l’un des leaders de cette puissance du football canadien, comme en témoigne le titre de capitaine qu’il a évoqué avec fierté au Journal, mercredi.

« J’ai fait mes classes, a-t-il raconté avec le sourire. J’ai pris ma place, maintenant je suis sur la défensive partante, je suis capitaine de l’équipe. C’est une expérience différente de revenir ici en tant que leader, en tant que vétéran. Mais j’essaie de guider les plus jeunes. »

Du haut de ses 6 pi 1 et 240 lb, le « petit gars » de Québec ne regrette pas, à l’aube de son ultime match, son choix de déménager à quelque 10 heures de route de chez lui pour réaliser son rêve.

Sortir de sa zone de confort

Car comme plusieurs jeunes de la région, c’est avec le « mini Rouge et Or », au PEPS, que Thériault a goûté aux joies du ballon ovale pour la première fois.

Mais l’Université Laval n’a jamais été une option pour l’ancien des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville, qui ne l’a d’ailleurs jamais approché.

« Je voulais sortir de ma zone de confort, améliorer mon anglais. Il y avait aussi un mélange de hauts critères sportifs et académiques, ce qui est parfois dur à trouver au Québec », relève le finissant en gestion numérique.

Samedi, Thériault aura la chance de terminer sa carrière universitaire de la meilleure des manières, avant d’amorcer sa nouvelle vie, sa carrière professionnelle, à Montréal.

Des centaines de « pelleteurs » pour un beau match

Photo Jessica Lapinski

La neige attendue jeudi et les -8 degrés prévus samedi à Québec feront travailler avec ardeur le coordonnateur aux infrastructures de l’Université Laval, Sébastien Bélanger, et la centaine de « pelleteurs » qui l’aideront à s’assurer que le terrain du Stade Telus sera prêt pour la Coupe Vanier.

« Il ne faut pas laisser d’accumulation de neige ni sur le terrain, ni dans les estrades, ni dans les marches, sinon ça devient un fardeau », a expliqué mercredi M. Bélanger.

En raison du froid et de la neige des derniers jours, le terrain synthétique sera assurément dur pour la finale universitaire canadienne. Les équipes sont généralement chaussées en conséquence ; elles enfilent des souliers avec plus de crampons.

Les 3 centimètres de neige tombés mercredi ont forcé la sortie de trois souffleurs qui ont travaillé durant 3 heures pour retirer l’accumulation du terrain.

Dans le but que le terrain ne devienne pas glacé avant samedi, mais aussi, pour que les Mustangs de Western et les Huskies de la Saskatchewan puissent s’entraîner dehors.

Des athlètes pour aider

Le plus gros de l’exercice doit toutefois avoir lieu vendredi avant-midi. Quelque 90 étudiants-athlètes du programme de soccer de Laval devraient pelleter le terrain, aidés, sur l’heure du dîner, d’employés du PEPS.

Des joueurs de football du Campus Notre-Dame-de-Foy seront sur place samedi pour mettre du sel dans les escaliers des estrades et pelleter, au besoin.

Sébastien Bélanger en est à sa septième Coupe Vanier à titre de coordonnateur des infrastructures. Il a vu neiger, au sens propre comme au figuré. Et même si la tâche qui l’occupe cette semaine semble ardue, elle ne se compare pas à certaines éditions où 15 centimètres de neige étaient tombés durant la nuit...

Environ 5200 billets avaient été vendus en date de mercredi après-midi pour la Coupe Vanier.